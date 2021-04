AaB vandt for første gang i sæsonen efter at være bagud, da Sønderjyske gæstede Aalborg i nedrykningsspillet

AaB kom mandag godt fra land i nedrykningsspillet, da nordjyderne vandt 3-2 over Sønderjyske i holdenes første opgør efter Superligaens grundspil.

Her formåede hjemmeholdet for første gang i denne sæson at vinde en ligakamp trods et føringsmål til modstanderne.

Især efter pausen var AaB stærkest og kom til masser af chancer mod et meget passivt Sønderjyske-mandskab.

Gennem første halvleg sad værterne også på spillet, men det blev aldrig farligt i egne rækker. Nordjyderne prøvede med flere lange bolde fremad i banen og mistede ofte boldbesiddelsen tidligt i opspillet grundet upræcise afleveringer.

Gæsterne var til gengæld mere afventende. Dermed kom Sønderjyske også til to markante friløbere inden pausen.

Begge gange kom målmand Jacob Rinne ud og obstruerede henholdsvis Haji Wright og Anders K. Jacobsen. Sidstnævnte formåede dog at passere den svenske keeper inden pausen.

Efter en halv times spil blev der nemlig dømt hånd på bolden, da AaBs Magnus Christensen stod i vejen for et sønderjysk skud på mål. Straffesparket vekslede den erfarne Sønderjyske-angriber til en føring.

Den varede dog kun ti minutter, da Kasper Kusk udlignede efter venstreback Jakob Ahlmanns forarbejde. Dermed scorede offensivspilleren på nordjydernes første, reelle skud på mål.

Fem minutter inde i anden halvleg var Kusk igen med i en scoring. Hans hjørnespark ramte Pierre Kanstrup, der blev noteret for et selvmål.

I sidste fase lukkede spanske Rufo kampen, da Marcus Hannesbo stod for et assist til offensivspillerens første AaB-mål. Efter den ordinære tid reducerede Sønderjyskes Rilwan Hassan dog på et velplaceret langskud.

Med sejren indtager AaB den bedste placering i nedrykningsspillet og ligger til en plads i Superligaens europaplayoff.

/ritzau/

/ritzau/