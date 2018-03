Den danske angriber har været væk siden årsskiftet med en fodskade, men er nu tilbage på træningsbanen.

Amsterdam. Den danske angriber Kaper Dolberg er igen tilbage på fodboldbanen.

Mandag deltog Ajax-spilleren i en omgang træning for sin hollandske klub.

Det oplyser Ajax på sin hjemmeside og via Twitter, hvor man lagde en video ud, efter at Kasper Dolberg har været ude i hele 2018 med en fodskade.

Ajax beretter, at den danske angriber mandag trænede 45 minutter for sig selv på træningsbanen.

Kasper Dolberg spillede senest i Æresdivisionen for Ajax 24. december i fjor mod Willem II.

Her pådrog han sig smerter, og senere viste undersøgelser, at angriberen, der befinder sig omkring det danske landshold, havde revet et ledbånd i sin højre fod over.

Den lange pause væk fra fodbolden har spoleret forårssæsonen for silkeborgenseren, der er noteret for fire landskampe for Danmark.

Kasper Dolberg var dog henvist til U21-landsholdet i november, da A-landsholdet kvalificerede sig til VM-slutrunden via to playoffkampe mod Irland.

Kasper Dolberg har scoret fem ligamål og tre pokalmål i denne sæson for Ajax.

