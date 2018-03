Riza Durmisi er tilbage på fodboldlandsholdet, efter han missede de afgørende playoffkampe om en VM-billet på grund af en skade.

Åge Hareide har tirsdag udtaget Betis Sevilla-backen til de kommende VM-testkampe mod Panama og Chile.

Også FC Københavns Nicolai Boilesen er udtaget for første gang i tre år.

Her kan du se truppen:

24 spillere er udtaget til kampene mod Panama og Chile.

Læs mere om truppen her: https://t.co/qsMKzAtyUP#FORDANMARK pic.twitter.com/FsFkKEKcy0 — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) March 13, 2018

Med kun få måneder til VM-slutrunden i Rusland er der i mange muligheder for at vise sig frem i landsholdsregi, så derfor kan de to kampe mod Panama og Chile ses som en indikator for, hvem der står længst fremme i kampen om at sikre sig en VM-billet.

Sådan spilles de to kampe:

22. marts: Danmark-Panama (i Brøndby)

27. marts: Danmark-Chile (i Aalborg)

Riza Durmisi og Nicolai Boilesen er altså de nye navne i Åge Hareides landsholdstrup til de to kampe, og de var to af i alt 24 spillere, som landstræner Åge Hareide tirsdag udtog til sin trup.

Riza Durmisi var i en lang periode fast mand på Åge Hareides landshold, men grundet skader var han ikke med, da Danmark kvalificerede sig til VM. Siden er han også røget på bænken i Real Betis. Også venstrebacken Jonas Knudsen er udtaget til testkampene.

Ingen af dem kommer dog til at starte på positionen. Det bliver i stedet den naturlige højre back Jens Stryger Larsen.

»Jens Stryger Larsen kommer til at starte inde. Jeg har kigget specielt på vores venstre back og på angrebspositionerne i forhold til, hvem vi skal vælge. Det bliver formen frem mod VM, som afgør det,« sagde Åge Hareide.

Han har desuden udtaget syv spillere til de tre forreste pladser i 4-3-3-formationen.

Åge Hareide har også været tvunget til at se på nye muligheder i centerforsvaret, da Jannik Vestergaard og Andreas Bjelland er blevet ramt af skader.

Det er blandt andet derfor, at FC Københavns Nicolai Boilesen er udtaget, selv om han i størstedelen af sin karriere - og også i sin FCK-tid har gjort sig på venstre back-positionen.

Boilesen har ikke spillet en landskamp siden marts 2015.

»Desværre er Bjelland og Vestergaard ude med skader. Vi har haft godt med midtstoppere, men nu står vi med to færre,« siger Åge Hareide.

