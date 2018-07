Colombia er ude af VM, da holdet tirsdag tabte ottendedelsfinalen til England efter straffesparkskonkurrence.

Moskva. Colombia måtte tirsdag tage afsked med VM i fodbold, efter holdet tabte ottendedelsfinalen mod England med samlet 4-5 efter straffesparkskonkurrence.

Den ordinære spilletid endte 1-1 i en kamp med mange afbrydelser, fordi de to hold flere gange kom op at toppes.

Det har fået Colombias træner, José Pékerman, til at kritisere dommeren.

Han mener, der var alt for mange situationer, hvor de engelske spillere fakede, at de blev hårdt tacklet, og det gav en masse afbrydelser i spillet, hvor dommeren skulle prøve at få styr på de oprevne spillere fra begge lejre.

- Der var så mange afbrydelser i spillet. Alt for mange afbrydelser. Det har ikke været godt for os. Det gik meget ud over os, siger han til nyhedsbureauet AP.

- Vi skal gøre noget for at beskytte fodbold, når visse situationer opstår. Det er ubehageligt at spille denne kamp med sådan nogle dommerbeslutninger, siger Pékerman.

12 minutter inde i anden halvleg fik England tildelt et straffespark, efter at Harry Kane blev væltet i feltet.

Pekerman mener, at den engelske anfører bevidst faldt for at få dommeren til at dømme straffespark.

- En spiller faker en fejl. De prøver at få dommeren til at give et kort til en anden spiller. Det skaber en masse forvirring med sådan en type spil. Alle disse situationer er afgørende situationer.

Han indrømmer dog, at England til tider spillede flot fodbold, mens Colombia havde det svært og først fik scoret målet til 1-1 tre minutter inde i overtiden.

- Der var en masse rytme og fart, men så snart bolden kom ind i feltet, så var mine spillere ikke kølige og sammensatte. De var lidt bange, siger Pékerman.

England skal i kvartfinalen møde Sverige, der tirsdag slog Schweiz med 1-0 i ottendedelsfinalen.

/ritzau/Reuters/