To colombianere brændte, da Colombia tabte ottendedelsfinalen til England efter straffesparkskonkurrence.

Moskva. De to colombianske spillere, der brændte straffespark i VM-nederlaget til England, er blevet truet på livet.

Det skriver flere internationale medier, der har set truslerne på de sociale medier, kort efter kampen blev fløjtet af.

Det drejer sig om Mateus Uribe og Carlos Bacca, der begge ikke formåede at score, da ottendedelsfinalen måtte ud i straffesparkskonkurrence for at blive afgjort.

Inden da havde Colombia sikret sig forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence efter en scoring til 1-1 dybt inde i overtiden af den ordinære spilletid.

Ved stillingen 3-2 til Colombia i straffesparkskonkurrencen brændte Englands Jordan Henderson.

Men da Uribe og Bacca efterfølgende brændte de to colombianske forsøg, kunne Eric Dier sende England i kvartfinalen, da han scorede til 4-3 til England.

Det var mere, end hvad nogle colombianske fans kunne klare.

Ifølge mediet Daily Mail skrev flere på Twitter, at spillerne skulle dø og ikke burde rejse tilbage til Colombia.

Flere har taget klart afstand fra truslerne, der bliver sammenlignet med mordet på den colombianske fodboldspiller Andrés Escobar for 24 år siden.

Escobar scorede selvmål i Colombias kamp mod USA, som holdet endte med at tabe 1-2. Resultatet sendte Colombia hjem fra VM.

Ti dage senere blev Escobar fundet skudt og dræbt i Colombia, angiveligt på grund af selvmålet.

Også Colombias nederlag i åbningskampen mod Japan under dette års VM endte med dødstrusler til Carlos Sánchez, der fik rødt kort i kampen efter tre minutters spil.

Tirsdag kom det frem, at den danske fodboldspiller Nicolai Jørgensen har modtaget dødstrusler på sociale medier, efter han brændte straffespark i Danmarks VM-nederlag til Kroatien i ottendedelsfinalen.

Dansk Boldspil-Union har anmeldt truslerne til politiet.

