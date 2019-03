James Rodriguez er udlejet fra Real Madrid til Bayern München i øjeblikket, men colombianeren ved endnu ikke, hvor han spiller efter sommerferien.

Når vi nærmer os juni måned, og indeværende sæson er overstået, udløber James Rodriguez' lejeaftale med Bayern München.

Herefter skal den colombianske landsholdsstjerne tilbage til Real Madrid, som ejer ham, med mindre, Bayern München vælger at indfri købsklausulen på lidt over 300 millioner kroner, de fik skrevet ind i lejeaftalen med den spanske storklub i sin tid.

Rodriguez havde det særdeles svært i sin første tid i Tyskland, men har siden da spillet sig til en fast plads på Bayern Münchens mandskab, og især de seneste uger, har kreatøren imponeret.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores nye app HER

Fire mål og tre assists i blot fem kampe vidner om en opadgående formkurve, og det er en af grundene til, at tyskerne angiveligt overvejer at indfri købsklausulen.

Men hovedpersonen vil dog ikke selv afsløre noget om sin fremtid:

»Det er stadig helt åbent,« svarer Rodriguez på et spørgsmål om sin fremtid ifølge Sport1 og tilføjer:

»Der er ikke mere, jeg kan sige om det. Vi har nogle vigtige kampe snart, og derefter sætter vi os ned og snakker om det. Jeg er meget glad her.«

Rodriguez fortæller desuden, at han håber at fortsætte den form, han har vist på det sidste.

»Mit hattrick (mod Mainz, red.) var virkelig dejligt for mig, så jeg tog bolden med mig hjem. Det er et fremragende minde, og jeg er glad for mit første hattrick. Forhåbentlig vil der komme flere,« siger han.

Rodriguez er i øjeblikket med Colombias landshold, som i den kommende uges tid har venskabskampe mod henholdsvis Japan og Sydkorea på programmet.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com