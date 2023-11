Hun har levet store dele af sit liv i rampelyset.

For siden hun som blot 16-årig blev kæreste med fodboldspilleren Wayne Rooney, har Coleen Rooney måttet se dele af sit liv være til offentlig skue.

I anledning af at hun nu udgiver sin selvbiografi, har hun i et interview med Daily Mail sat ord på særligt en periode i hendes liv, hvor tingene var hårde.

Flere gange har Wayne Rooney nemlig været hende utro, og det var noget, der ramte forsiderne.

»Folk har spurgt andre, hvorfor jeg er blevet med Wayne. Men der er ikke mange, der har spurgt mig. Der har været nogle ting, vi har skullet igennem, og vores familier har også skullet håndtere det – det har også været hårdt for dem,« forklarer hun.

Coleen Rooney beskriver sin mand, som hun har fire sønner med, som en 'fantastisk far'.

De blev gift tilbage i 2008, men allerede her havde flere utroskabsskandaler set dagens lys.

I 2002 kom det første gang frem, at Wayne Rooney havde været sammen med prostituerede, mens han var i et forhold. I 2004 skete det igen, og i 2008 var han igen utro, mens Coleen Rooney var gravid med parrets søn Kai.

Men hun er alligevel blevet ved sin mands side, og i bogen og interviewet fortæller hun nu, hvorfor hun ikke for længst har pakket sine ting og er smuttet.

»Hver gang han er trådt ved siden af, har det været et dumt, fuldt 'i momentet'-øjeblik'. Og skulle det stadig være uklart for nogle, er der stadig stor romantik mellem os. Mit budskab er, at er der noget at arbejde med, er der stadig kærlighed, hvorfor så smide det væk? Der har været fejl, men jeg har altid vidst, at Wayne elskede mig,« siger hun.

Hun har tidligere fortalt, hvordan fodboldstjernen havde venner, der 'drev han til at tage dårlige beslutninger', men samtidig understregede hun, at hans opførsel var 'uacceptabel'.

I dag er Wayne Rooney manager i Birmingham City.

Hans karrieres storhedstid var i Manchester United, hvor han spillede i 13 år, inden han skiftede til Everton.