Der var både stolthed og dollartegn at spore i Steinleins øjne.

FC Midtjylland-direktør og kulturbærer Claus Steinlein smilte selvfølgelig som en flækket vandmelon efter midtjydernes Euuropa League-nedsabling af Lazio, der blev sendt hjem til Rom med et 1-5-nederlag.

Og det havde været en surrealistisk oplevelse for den mangeårige FCM-boss at se målene vælte ind i italienernes bur.

»Jeg sad sammen med de andre fra direktionen, og vi kiggede da på hinanden et par gange - og kiggede så op på måltavlen, haha. Lever man, eller er det en drøm, det her?? Det var uvirkeligt at overvære den kamp,« lød det fra Claus Steinlein.

Kampens helt store oplevelse var 21-årige Gustav Isaksen, der spillede en drømmekamp - og terroriserede det romerske forsvar. Og at det lige netop var Isaksen, der blev hovedpersonen, var bare flødeskummet på Steinleins aften.

»Det var fedt, at Gustav - som er en af vores egne drenge - splittede deres back af. Og deres sportsdirektør sagde til os, at det måske var Italiens hurtigste back. Det sætter jo det hele lidt i perspektiv. Det var et fantastisk hold, som er on fire i Serie A - og så vinder vi med 5-1.«

Kan Isaksen ende med at slå Alexander Sørloths FCM-transferrekord på over 120 millioner kroner?

»Ja, hvis han holder fokus. Vi har hele tiden sagt, at han er et kæmpetalent. Og jeg synes, at han over det seneste halve år er blevet bedre og bedre. Men i dag var selvfølgelig et kæmpe svendestykke.«

»Det var smukt, og jeg kunne se, at akademichef Flemming Broe, at der var en enkelt tåre i øjenkrogen. Han var en meget, meget stolt mand, haha,« grinte Claus Steinlein

FCM's Gustav Isaksen har scoret til 4-1 og jubler med Sory Kaba og Paulo da Silva under Europa League gruppe F-kampen mellem FC Midtjylland og SS Lazio i Herning torsdag den 15. september 2022.

Du kan vel godt regne med, at han nu har fået en masse italienske klubber som bejlere?



»Der bliver helt sikkert interesse. Der har længe været interesse for Isaksen, fordi han er den spiller, han er. Og den kamp her ... den minder mig lidt om, da Simon Kjær bragede igennem ved et italiensk stævne for mange år siden. Det så alle italienske klubber - og de har selvfølgelig også lagt mærke til denne præstation.«

»Jeg tror ikke kun, at det er italienske klubber, der er interesserede - men de har jo gode penge, så lad os bare starte med dem, haha.«

FC Midtjyllands næste europæiske opgave bliver en tur til Rotterdam, hvor Feyenoord venter.