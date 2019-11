Bayern München er startet på en frisk efter en afklapsning i Bundesligaen. Hans-Dieter Flick har fået ansvaret, mens der ledes efter en ny træner.

Niko Kovac er fortid som cheftræner i Bayern München, selv om han i sin første og eneste fulde sæson vandt Bundesligaen, pokalturneringen og den tyske Super Cup med storklubben.

Lørdag blev Bayern ydmyget, da Eintracht Frankfurt sendte de forsvarende tyske mestre hjem med et nederlag på 1-5, og efter fyringen af Kovac er det derfor assistenten Hans-Dieter Flick, der har ansvaret som midlertidig træner i onsdagens Champions League-kamp mod Olympiakos

Bayern er på jagt efter en ny cheftræner, og tirsdag meddelte klubben, at et nyt navn forventes præsenteret inden for tre uger.

Og måske kan Bayern München lokke en ny træner med garanti for en plads i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Bayern har fået en perfekt start på den prestigefyldte europæiske klubturnering med tre sejre i tre kampe, og allerede i onsdagens hjemmekamp mod Olympiakos kan avancementet blive sikret med tre point.

Mens Bayern efter tre spillerunder topper gruppen med maksimumpoint, ligger Tottenham på andenpladsen med fire point. Røde Stjerne og Olympiakos følger efter med henholdsvis tre og et point.

Hans-Dieter Flick forventer ingen revolution, men han satser alligevel på at sætte sit præg på trods af sin korte periode på posten.

- Selvfølgelig kan man ikke ændre det hele lige med det samme. Men det handler også om udvælgelsen af spillere og måske en eller to taktiske ændringer, sagde Flick ifølge AFP på tirsdagens pressemøde.

På trods af titlerne var Kovac hele vejen igennem bagud på point, fordi han ikke havde Bayerns storhed over sig, mener TV3 Sports bundesligaekspert Poul Hansen.

- Ofte har man ikke kunnet sætte en finger på det, der er sket i kampene. Men du skal være kæmpestor for at være i Bayern, og det synes jeg ikke, han har været. Du skal brænde mere igennem, mener fodboldeksperten.

I Bayern München er det ikke nok "bare" at vinde. Man skal vinde med en snert af overlegenhed.

- Der må slet ikke være tvivl om, at du er bedre end Gladbach, Frankfurt eller Dortmund. I sidste sæson viste de det på afgørende tidspunkter med storsejre over Dortmund og i pokalfinalen, men han var lidt bagefter, når det gjaldt omgivelser, klub, ledelse og alt det, vurderer Poul Hansen.

Kampen mellem Bayern München og Olympiakos fløjtes i gang onsdag klokken 18.55.

/ritzau/