Atalanta er rejst til Valencia for at forsvare en 4-1-føring i ottendedelsfinalen i Champions League.

Atalanta er godt i gang med at tage fusen på det meste af fodboldeuropa.

Den italienske fodboldklub kan tirsdag aften spille sig frem til kvartfinalerne i Champions League mod Valencia.

For tre uger siden vandt norditalienerne på eget græs det første møde med 4-1, så der er en hel del at tære på, når de to klubber står over for hinanden igen i Spanien.

Atalanta-træner Gian Piero Gasperini føler sig dog først tryg, hvis hans hold får scoret tirsdag aften.

- Det er klart, at resultatet fra den første kamp styrker vores selvtillid.

- Vi skal dog score i Valencia - det er en psykologisk ting, vi arbejder på at forbedre, da vi indimellem lader til at blive for magelige og tro, at arbejdet er gjort færdigt, når det egentlig ikke er det.

- Gutterne gjorde det godt i den første kamp, men jeg vil ikke fejre noget, før den anden kamp er overstået, siger Gasperini til uefa.com.

Noget tyder dog på, at hans spillere har taget ved lære af hans formaninger.

Da Atalanta senest var i aktion i den hjemlige Serie A blev Lecce fra bunden af rækken på udebane banket med 7-2.

Den slags resultater er ikke helt uvante for Champions League-debutanten, der alligevel havde svært ved at komme i gang i gruppespillet.

Holdet fra Bergamo lagde ud med at tabe til Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk og Manchester City. Atalanta-spillerne fik dog rejst sig og tilkæmpede sig syv point i de tre sidste kampe.

I en direkte duel om gruppens andenplads tog italienerne til Ukraine og slog Shakhtar med 3-0.

I Valencia tror cheftræner Albert Celades fortsat på, at hans hold kan vende 1-4-nederlaget i udekampen til et samlet avancement.

- Vi er stærke på hjemmebane, og resultatet fra første kamp er ikke en fair afspejling af, hvad der skete i den kamp.

- Jeg mener ikke, at det kræver et mirakel at komme videre, slet ikke, siger Celades ifølge uefa.com.

For at hindre spredningen af coronavirus bliver opgøret på Mestalla spillet uden tilskuere.

Det samme var på tale i Leipzig, men RB Leipzigs hjemmekamp mod Tottenham bliver spillet med publikum.

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, opfordrede i weekenden til ikke at afholde arrangementer med deltagelse af mere end 1000 personer. Alligevel åbner Leipzig dørene for 40.000 tilskuere.

Tyskerne har det bedste udgangspunkt efter en 1-0-sejr ude over Tottenham i det første møde.

- Vi håber, at vi kan levere en ligeså god indsats som i London. Det er vigtigt at have en god målmand. Når to gode hold mødes, kan chancerne være få, siger Leipzig-træner Julian Nagelsmann.

Begge kampe begynder klokken 21.

/ritzau/