Det bliver ikke Herning, men Budapest i Ungarn, som skal lægge græs til CL-kamp mellem Gladbach og City.

Champions League-ottendedelsfinalen mellem Borussia Mönchengladbach og Manchester City skal spilles i Budapest i Ungarn.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ifølge Citys hjemmeside.

Dermed bliver det ikke MCH Arena i Herning, som skal lægge græs til fodboldkampen.

Både FC Midtjylland, der har hjemmebane på MCH Arena, og Herning Kommune bekræftede selv i sidste uge, at den midtjyske by var i spil til at stå for kampen, efter at B.T. havde skrevet, det var en mulighed.

I stedet bliver det Puskas Arena i Ungarns hovedstad.

- Datoen for kampen (24. februar 2021) og kamptidspunktet (21.00) forbliver det samme.

- Vi vil gerne takke Borussia Mönchengladbach og Manchester City for deres samarbejde og støtte. Og Ungarns Fodboldforbund for dets hjælp til at afvikle kampen, skriver Uefa.

Myndighederne i Tyskland tillader i øjeblikket ikke indrejsende fra de lande, der er særligt hårdt ramt af nye og mere smitsomme varianter af coronavirus.

Det gælder blandt andet Storbritannien, og en talsmand fra det tyske indenrigsministerium har oplyst til nyhedsbureauet AFP, at der ikke er undtagelser for professionelle atleter.

Returkampen mellem Gladbach og City spilles 16. marts klokken 21 i Manchester.

Det første opgør mellem de to hold er ikke det eneste, der er blevet flyttet som følge af corona- og indrejserestriktioner.

Søndag kom det frem, at også kampen mellem RB Leipzig og Liverpool skal spilles i Budapest 16. februar.

Og i Europa League har norske restriktioner forhindret duellen mellem Molde og tyske Hoffenheim i at finde sted på norsk jord.

I stedet skal det opgør spilles på Villarreals hjemmebane i Spanien 18. februar.

/ritzau/