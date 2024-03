Phil Foden blev med sin scoring i første halvleg matchvinder for Manchester City, der slog Bournemouth 1-0.

Det var ikke imponerende hele vejen igennem, men Manchester City sled sig til de tre point, da Bournemouth på udebane blev besejret med 1-0 i den engelske Premier League.

Med sejren presser City for alvor Liverpool i kampen om duksepladsen. Et enkelt point er holdet fra den blå del af Manchester bagefter.

Crystal Palace vandt tidligere lørdag, hvilket betyder, at Bournemouth med nederlaget glider ned på en 14.-plads. Holdet har otte point til Luton, der på 18.-pladsen akkurat er under nedrykningsstregen.

Danske Philip Billing var ikke en del af Bournemouth-truppen til lørdagens opgør.

Manchester City tog som forventet teten fra kampens start og dominerede på bolden, men skabte indledningsvis ikke det store.

Efter 24 minutter var gæsterne for første gang for alvor farlige, da det lykkedes at spille sig ind bag Bournemouths forsvarskæde.

Erling Haaland modtog bolden i dybden og fik sendt en afslutning på mål. Bournemouth-keeper Neto parerede forsøget ud i fødderne på Phil Foden, der uden problemer med en inderside sendte bolden i nettet.

Føringsmålet fik ikke City til at slække på overtaget, og gæsterne dominerede totalt på bolden i den resterende del af første halvleg, hvor chancerne til flere scoringer også var der.

Efter pausen åbnede kampen mere op, og Bournemouth kom væsentligt længere frem på banen.

Samtidig faldt Citys niveau på bolden drastisk i forhold til første halvleg.

Hjemmeholdet skabte flere gode chancer til en udligning, men City-keeper Ederson og midtstopperen Ruben Dias kom i vejen for forsøgene.

Som slutfløjt nærmede sig, etablerede Bournemouth et pres for en udligning, men City red stormen af og klarede skærene.

