I en underholdende affære med masser af chancer til begge hold vandt Manchester City ude over Everton.

Liverpool bare vinder og vinder i toppen af Premier League, så den nærmeste konkurrent, Manchester City, er pisket til at gøre det samme for at følge med.

Det gjorde City med nød og næppe ude mod Everton lørdag aften. I en underholdende og jævnbyrdig kamp sejrede den forsvarende mester med 3-1.

Dermed er afstanden igen fem point i toppen af Premier League, Liverpool har efter syv spillerunder 21 point, City har 16.

Manchester City dominerede opgøret tungt fra begyndelsen, og det burde have givet tidlig føring.

Everton var spillet helt tynd, da bolden blev spillet til bageste stolpe, hvor Ilkay Gündogan helt udækket bare skulle sætte foden på bolden en meter fra målstregen. Han formåede alligevel at brænde ved at ramme overliggeren.

Det var dog en stakket frist for Everton. Midtvejs i første halvleg sendte Kevin De Bruyne bolden ind foran mål, hvor Gabriel Jesus pressede sig foran sin oppasser og headede 1-0-målet ind.

Everton var dog ikke uefne i den anden ende. 32 minutter var spillet, da bolden endte hos Dominic Calvert-Lewin, der udlignede.

Det gav Everton yderligere blod på tanden, og nu havde man en kamp mellem to hold, der begge var indstillet på at jagte tre point.

Ni minutter efter pausen var det tæt på at give føring til hjemmeholdet. Centerforsvareren Yerry Mina forsøgte sig med et stærkt hovedstød, så City-keeper Ederson måtte diske op med en superredning.

City havde i denne periode svært ved at skabe store chancer i åbent spil, og derfor var det symptomatisk, at en dødbold fik favoritten på vinderkurs.

20 minutter før tid sparkede Riyad Mahrez frispark fra cirka 20 meter, og med venstre fod sendte han bolden i mål ved fjerneste stolpe til 2-1.

Fem minutter efter var Everton tæt på ny udligning. Calvert-Lewin blev spillet fri tæt på mål, men Ederson gjorde sig bred og reddede til hjørnespark.

Bare et par minutter senere præsterede Ederson igen en pragtredning, da Yerry Mina headede et forsøg ned mod stolperoden.

Man fornemmede en sen udligning, men i stedet slog City sejren fast på et kontraangreb seks minutter før tid.

Bolden havnede ved bageste stolpe hos Raheem Sterling, der flugtede bolden på undersiden af overliggeren, så bolden lige netop var inde over stregen, før den igen sprang i spil.

