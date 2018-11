I overbevisende stil vandt Manchester City med 3-1 over Manchester United i Premier League.

Manchester City er også tophold i Premier League i de næste to uger, hvor ligaen holder pause på grund af landskampe.

Søndag aften vandt Josep Guardiolas mandskab lokalderbyet over Manchester United med 3-1 på eget græs. Dermed nåede Liverpool kun at have førstepladsen til låns i få timer.

Scoringer af David Silva og Sergio Agüero bragte City på sejrskurs, inden Anthony Martial reducerede på et straffespark. I slutfasen lukkede Ilkay Gündogan opgøret.

Nederlaget forværrede en kedelig sæsonstart for Manchester United, som efter 12 spillerunder indtager ottendepladsen i rækken med syv point op til pladserne i top-4, der udløser Champions League-billetter.

Fra første fløjt lugtede det af endnu en magtdemonstration fra Manchester Citys side. De lyseblå havde bolden stort set hele tiden, og de mange løb og afleveringer omkring Manchester Uniteds felt voldte store problemer.

Derfor var det helt logisk, at David Silva i det 12. minut bragte City foran.

United slap til pausen med kun at være bagud med en enkelt scoring. Det blev dog til to kort inde i anden halvleg, da Sergio Agüero tordnede bolden i nettaget efter bandespil med Riyad Mahrez.

I et forsøg på at vende kampen sendte José Mourinho stjerneangriberen Romelu Lukaku i aktion, og det viste sig hurtigt at være et klogt træk.

Efter et minut på banen blev Lukaku tildelt et straffespark, da City-målmand Ederson fjernede benene under ham.

Anthony Martial udnyttede straffesparket, og så var der fornyet spænding i opgøret.

Kampbilledet forblev dog det samme med Manchester City på bolden, og efter et langt angreb i slutfasen blev føringen udbygget til 3-1.

Bernardo Silvas dybe aflevering til Ilkay Gündogan omgik en offsidefælde, og tyskeren kunne let score.

Samtidig med kampen i Manchester tabte Arsenal point på hjemmebane til oprykkerklubben Wolverhampton.

Gæsterne kom foran i det 13. minut ved Ivan Cavaleiro, men tre minutter før tid udlignede Henrikh Mkhitaryan til slutresultatet 1-1. Arsenal ligger nummer fem i Premier League.

/ritzau/