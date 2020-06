Manchester City var overlegen fra start til slut, da Burnley blev knust med 5-0 på Etihad Stadium.

Burnley fik ikke et ben til jorden, da holdet gæstede Manchester City, som i overlegen stil sendte gæsterne hjem med et nederlag på 0-5.

Der var klasseforskel over hele linjen. Allerede ved pausen var City foran 3-0, og anden halvleg handlede udelukkende om, hvorvidt det skulle ende i en stor ydmygelse.

Til gengæld vakte en hændelse kort inde i kampen opstandelse. For mens spillerne som i tidligere runder knælede inden kampen og havde påtrykt "Black Lives Matter" på ryggen, havde ukendte personer en anden mening.

Et lille fly fløj hen over stadion med et banner efter, hvor der stod "White Lives Matter Burnley".

Burnley var allerede i pausen af kampen ude med en officiel meddelelse på klubbens hjemmeside for at fordømme personerne bag.

- Dette (budskabet) repræsenterer på ingen måde, hvad Burnley Football Club står for, lød det blandt andet på hjemmesiden.

På grønsværen var det ensidigt fra start til slut, og med sejren kom Josep Guardiolas hold op på 63 point i Premier League med otte spillerunder igen.

Det er 20 point mindre end Liverpool, der blot skal bruge to sejre mere for at sikre sig det første mesterskab i 30 år.

Til gengæld åbnede City med sejren et forspring på ni point ned til Leicester på tredjepladsen.

Åbningsmålet kom midtvejs i første halvleg, da unge Phil Foden med et fladt langskud gjorde det til 1-0.

Trods total kontrol og flere chancer måtte City vente indtil to minutter før pausen med at komme på 2-0. Det blev til gengæld også et flot mål.

Riyad Mahrez modtog en lang aflevering helt ude på højrekanten. Han driblede ind mod feltet, tørrede fuldstændig sin direkte modstander og gjorde det til 2-0 med et fladt spark til det lange hjørne.

Inden pausen udnyttede han også et straffespark dømt med VAR-hjælp til at gøre det til 3-0. Spændingen var totalt punkteret, da holdene gik til pause.

Burnley var aldrig i nærheden af noget som helst, og City havde ingen planer om at geare ned.

David Silva gjorde det til 4-0 fra nært hold fem minutter inde i anden halvleg, og efter en god times spil blev også Phil Foden dobbelt målscorer.

Det var tættere på 6-0 end 5-1, men Manchester City begyndte at spare lidt på kræfterne til det tætpakkede slutprogram, og dermed slap Burnley for yderligere resultatmæssige pinsler.

/ritzau/