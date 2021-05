Han har været helten utallige gange før, men lørdag aften blev Sergio Agüero skurken for Manchester City.

Her brændte den argentinske angriber nemlig et straffespark i Premier League-kampen mod Chelsea ved stillingen 1-0 kort før pausen. Og det blev fatalt.

London-klubben lavede således to mål i anden halvleg, og det betyder, at Manchester City endnu ikke officielt er engelske mestre.

Du kan se det arrogante straffespark fra 32-årige Sergio Agüero i videoen øverst i artiklen.

Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Manchester City-stjernen forsøgte at lave den berømte 'panenka'. Det er her, hvor du chipper bolden i midten af målet, mens målmanden hopper til en af siderne.

Det er smukt og overlegent, når det lykkes, men Chelsea-målmanden, Edouard Mendy, blev stående, og pludselig så Sergio Agüero dum ud.

Argentineren, der har lavet 182 Premier League-mål i karrieren, erkendte efterfølgende sin fejl.

'Jeg vil gerne undskylde til mine holdkammerater, staben og fansene for at brænde det straffespark. Det var en dårlig beslutning, og jeg tager det fulde ansvar,' skrev han i et opslag på Twitter.

Manchester City var blevet mestre med tre point, men blandt andet takket være det brændte straffespark måtte champagnen blive i køleskabet.

City-manageren, Pep Guardiola, forsvarede efterfølgende sin angriber og sagde i et interview, at det er skytten, der bestemmer, hvordan straffesparket skal tages.