João Cancelo fik bestemt ikke den bedste afslutning på 2021.

»Sådan er livet. Sådan noget sker. Det var forfærdeligt. Det har terroriseret hele min familie.«

Sådan siger Manchester City-spilleren, der for første gang har talt med medierne om det voldsomme indbrud, han var ude for i sit hjem lige inden nytår.

Han og familien blev ofre for et røveri, hvor fire maskerede mænd overfaldt fodboldspilleren og stjal familiens smykker. City-spilleren forsøgte at kæmpe imod, hvilket betød, at han fik flere skader i ansigtet, som han efterfølgende delte på Instagram.

»Jeg ved selv, hvordan jeg skal håndtere sådan noget, men min familie fortjente ikke at skulle igennem det,« sagde han tidligere mandag på et pressemøde.

João Cancelo har spillet for førerholdet i Premier League siden august 2019, og over for medierne satte han også ord på, hvordan han kæmpede sig igennem de svære dage efter overfaldet. For han spillede kamp for Manchester City, få dage efter det fandt sted.

»Jeg har tidligere mistet min mor, hvor jeg måtte fortsætte,« fortalte Cancelo med henvisning til, at hans mor mistede livet i en trafikulykke, da han var blot 18 år gammel.

»Jeg har mødt mange forhindringer i mit liv, men jeg er blevet en stærkere spiller mentalt. Det er sådan, jeg vil fortsætte,« sagde han inden tirsdagens Champions League-kamp mod Sporting CP.