Manchester City-spilleren Raheem Sterling er angiveligt blevet udsat for racistiske tilråb fra en Chelsea-fan.

Nyhedsmedierne er med til at fremme racisme mod sorte fodboldspillere, mener Manchester City-stjernen Raheem Sterling.

Det skriver han på det sociale medie Instagram.

Meldingen fra den 24-årige angrebsspiller kommer, efter at han angiveligt skal være blevet udsat for racistiske tilråb fra en Chelsea-fan under en kamp lørdag.

Både Chelsea og politiet i London er i gang med at efterforske sagen.

Sterling skriver, at han "blev nødt til at grine" af de racistiske tilråb, fordi han ikke kunne forvente noget andet.

- Alt, hvad jeg har at sige, er, at vi skal tænke over at have retfærdig mediedækning og give alle spillere en lige stor chance, lyder det fra Sterling.

Han mener, at sorte fodboldtalenter bliver omtalt negativt i medierne.

- Det er med til at give næring til racisme og aggressiv opførsel, skriver han.

Derfor opfordrer han på det kraftigste medierne til at tænke over, hvorvidt de forskelsbehandler fodboldspillere i deres dækning.

Eksempelvis nævner han, at avisen Daily Mail har kritiseret, at 20-årige Tosin Adarabioyo købte et hus til sin mor for de penge, han fik gennem sin kontrakt med Manchester City, allerede før han havde spillet en Premier League-kamp.

Det engelske fodboldforbund (FA) har søndag meddelt, at det vil støtte op om efterforskningen af sagen. Det skriver det britiske medie BBC.

Hændelsen skal være sket under lørdagens kamp på Stamford Bridge i London, hvor hjemmeholdet Chelsea vandt 2-0.

En video, der er blevet lagt ud på internettet, viser, at en fan råber efter den engelske angriber, da han samler bolden op bag ved målet.

Både politiet og klubben vil gennemgå videomaterialet for at afgøre, hvorvidt Sterling er blevet udsat for racistiske tilråb.

/ritzau/