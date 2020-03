Ilkay Gündogan mener, at det vil være fair at give Liverpool mesterskabet, hvis sæsonen annulleres.

Hvis man må opgive at spille Premier League-sæsonen til ende på grund af coronakrisen, fortjener Liverpool at få tilkendt mesterskabet og få trofæet overrakt.

Det mener midtbanespiller Ilkay Gündogan fra Manchester City, der er Liverpools nærmeste konkurrent til mesterskabet.

- For mig vil det være ok, ja. Som sportsperson skal man være retfærdig, siger Ilkay Gündogan til den tyske tv-station ZDF.

Liverpool har spillet en suveræn sæson og fører med hele 25 point ned til Manchester City, som dog har spillet en kamp færre.

Med ni kampe tilbage at spille mangler Liverpool blot to sejre for at vinde mesterskabet for første gang i 30 år.

Gündogan medgiver dog, at der vil være delte holdninger til, hvordan man løser en situation, hvor turneringen ikke kan spilles færdig.

- Der er forskellige meninger. For klubber, der har haft en rigtig god sæson, vil det selvfølgelig ikke være fedt, hvis sæsonen bliver annulleret helt.

- Og for hold, der ikke har klaret sig så godt og måske ligger til nedrykning, vil en annullering naturligvis passe godt, opridser midtbanespilleren.

Premier League er i første omgang suspenderet frem til 30. april, men antallet af coronasmittede englændere er stigende, så det er tvivlsomt, om sæsonen kan sættes i gang på det tidspunkt.

Da EM 2020 er udsat til sommeren 2021, kan de nationale ligaer dog tage denne sommer i brug for at færdigspille ligaerne, hvis coronakrisen på det tidspunkt har lagt sig.

/ritzau/Reuters