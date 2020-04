Bliver Premier League genstartet for hurtigt, vil alle spillere blive skadet, siger Kevin De Bruyne.

I øjeblikket ligger alle Europas største stadioner øde hen, mens spillerne træner hjemme, og forbundene forsøger at finde løsninger for, hvornår og hvordan der kan spilles fodbold igen.

Sådan er det også i England, hvor Premier League indtil videre er udsat til 30. april, men hvor man stadig håber på, at man hurtigst muligt kan komme i gang med at spille sæsonen til ende.

Men det kan komme til at betyde et hav af skader til spillerne, hvis der ikke er nok tid til at forberede genstarten på ligaen, mener Manchester Citys belgiske profil Kevin De Bruyne.

- Når man ikke spiller i seks uger, kræver det normalt tre til fire ugers forberedelse at nå på niveau igen. Hvis vi starter op igen med det samme, bliver alle skadet efter de første par kampe. Det går ikke, siger han til det belgiske medie HLN.

- I England ønsker man at vente så længe som muligt med at træffe en beslutning, men som fodboldspiller er det ikke ideelt.

Manchester City ligger på andenpladsen i tabellen med 57 point for 28 kampe. Selv om ligaen skulle blive færdigspillet, får holdet dog yderst svært ved at nå Liverpool, der på førstepladsen har 82 point for 29 kampe.

Torsdag besluttede den belgiske ligaforening, Pro League, som den første i Europa at afblæse sæsonen for i år.

I Holland har flere af topklubberne opfordret til at gøre det samme.

De Bruyne vil være ked af at skulle stoppe sæsonen i England, før den er spillet færdig.

- Men hvis det betyder, at vi kan undgå problemer i den kommende sæson, er det, hvad der må gøres, siger han til HLN.

/ritzau/