Manchester City-spilleren Benjamin Mendy fik en 'nedsmeltning', da han fredag blev smidt i fængsel.

Det skyldes blandt andet en sproglig misforståelse for den franske verdensmester ved ankomst til fængslet HMP Altcourse.

Det skriver engelske The Sun.

Da Benjamin Mendy ankom til fængslet, oplyste vagterne, at han ville blive placeret i en såkaldt VP-fløj for Mendys egen sikkerhedsskyld. Men sprogbarrieren gjorde, at franskmanden misforstod meddelelsen.

Foto: PAUL ELLIS

Mendy forvekslede informationerne med, at han ville blive placeret i en VIP-afdeling for kendte personligheder i fængslet. Derfor var det en presset franskmand, der troppede op til sin celle.

»Han havde en uhøflig optræden, da han så cellen, han skulle bo i, og dem, han skulle omgås med. Han var ikke glad. Det var en ubekvem oplevelse for ham,« siger en kilde til The Sun.

Mendy er anklaget for fire tilfælde af voldtægter i oktober 2020 og seksuelle overgreb imod tre personer i 2021. Han blev i sidste uge nægtet løsladelse mod kaution og er derfor nu i fængslet.

Benjamin Mendys retssag starter 10. september i Chester Crown Court.

Landsholdsbacken kom til Manchester City fra Monaco i 2017 for 450 millioner kroner.