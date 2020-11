Lionel Messi blev ikke en del af Manchester City i sommers, og han bliver heller ikke en del af holdet, når han har kontraktudløb med FC Barcelona til næste år.

I hvert fald ikke, hvis man spørger den spanske fodboldekspert Semra Hunter.

I sommerens transfervindue stod Manchester City ellers øverst på listen, da Messi ville forlade FC Barcelona. Argentineren havde ifølge kilden mistet tiltroen til den sportslige ledelse i forhold til at skabe et vindende hold og ønskede derfor at blive solgt.

Men skiftet blev aldrig til noget, og Messi valgte at blive i den catalanske fodboldklub. Ifølge Hunter, så er den engelske Premier League klub ikke længere interesseret:

Manchester City have ended their pursuit of Barcelona forward Lionel Messi, according to Spanish football expert @SemraHunter. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2020

»Jeg har det fra kilder tæt på klubben, og Manchester City vil ikke byde på Lionel Messi,« udtaler Hunter til Sky Sports News og fortsætter.

»Baseret på de oplysninger, jeg har i dag, er døren lukket. De har to grunde til det - alder og økonomi.«

I slutningen af august blev det afsløret at Manchester City stod klar med en femårig kontrakt og en årsløn på intet mindre end 100 millioner euro - det svarer til lige knap 750 millioner kroner.

Manchester City-træneren, Pep Guardiola, har også været ude og sige, at han ønsker at se Messi afsluttte sin karriere i Barcelona på grund af det stærke bånd, som Messi har til den spanske klub.

»Messi er en spiller for Barcelona, og hvis du spørger mig, så er jeg en person, der er enormt taknemmelig over for Barcelona, for hvad de gjorde for mig som spiller. De gav mig absolut alt fra starten og fra min tid i akademiet,« fortæller Guardiola og fortsætter:

»Så jeg vil have ham til at afslutte sin karriere der. Det er det, jeg vil have. Som Barcelona-fan vil jeg gerne have, at Leo (Lionel Messi red.) slutter der. "Men i år afslutter han sin kontrakt, og efter det ved vi ikke, hvad der vil ske, og hvad der er i hans tanker,« afslutter Manchester City træneren.