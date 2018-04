I et udfald mod en spilleragent afslører Pep Guardiola før lokalopgør, at han fik tilbudt at købe Paul Pogba.

Manchester. Manchester City kunne i januar have snuppet Paul Pogba, der er blandt de største stjerner hos byrivalen, Manchester United.

Det hævdede Citys manager, Pep Guardiola, på et pressemøde fredag forud for lørdagens lokalopgør mellem de to topklubber i Premier League.

- Jeg sagde nej. Vi har ikke pengene til at købe Pogba, fordi han er så dyr, sagde Guardiola.

Udtalelsen faldt i forbindelse med, at Guardiola kritiserede spilleragenten Mino Raiolas arbejdsmetoder.

Raiola, der repræsenterer Pogba, betegnede i et interview i marts Guardiola som "et absolut nul, en kujon, en hund".

- Endelig har folk opdaget mine skjulte sider. Jeg er en dårlig fyr, en kujon, sagde Guardiola sarkastisk på pressemødet.

- Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er så skidt en person. Jeg taler aldrig med ham, fortsatte han og tilføjede, at Raiola i januar tilbød ham at købe Henrikh Mkhitaryan og Pogba.

Mkhitaryan spillede sammen med Pogba i United, indtil han i januar skiftede til Arsenal.

Raiola og Guardiola har været på kant med hinanden siden 2011, da Zlatan Ibrahimovic, en af agentens højst profilerede navne, blev tvunget væk fra FC Barcelona, som på det tidspunkt blev trænet af Guardiola.

Manchester United har ikke kommenteret Guardiolas udtalelser, mens Paul Pogba kort tid efter udtrykte forbløffelse over nyheden i et tweet.

- Say what? skriver Pogba.

Om ikke andet så er der føjet et ekstra krydderi til lørdagens kamp, hvor City med en sejr over United kan sikre sig mesterskabet.

Paul Pogba kom i 2016 til United fra Juventus. Skiftet stod i omkring 105 millioner euro, hvilket på det tidspunkt var den hidtil dyreste spillerhandel i verden.

/ritzau/AP