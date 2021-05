Scott Carson var fredag aften på banen, da Manchester City slog Newcastle 4-3 i Premier League.

For første gang i 3645 dage kunne Scott Carson fredag aften løbe på banen i en Premier League kamp.

Den engelske keeper var en del af de 11 startende i Manchester Citys trup, der på udebane besejrede Newcastle med 4-3.

Valget af Carson som Edersons afløser i City-målet har Manager Pep Guardiola sandsynligvis truffet, da klubben allerede tirsdag aften kunne lade sig hylde som mester i Premier League uden at spille.

Ikke desto mindre var oplevelsen stor for den 35-årige reservekeeper.

- Jeg er helt euforisk over at få chancen, siger Carson til Sky Sports.

- Jeg troede, at mine Premier League-dage var ovre, men gudskelov gav jeg aldrig op, og jeg fik nu chancen.

- Jeg var overrasket, men samtidig har jeg fået at vide, at jeg bare skulle arbejde hårdt og være klar, og det har manageren heldigvis set.

Scott Carson kvitterede for tilliden ved at redde et straffespark i 4-3-sejren, og selv om der blev scoret på returen, var Guardiola yderst tilfreds med sin målmands præstation i kampen.

- Vi er utrolig glade for ham. Han er en vigtig spiller for os. Han er en rigtig leder, og i dag (fredag, red.) var en enestående dag at lade ham spille, sagde manageren ifølge nyhedsbureauet Reuters efter kampen.

Scott Carson var senest på banen i en Premier League-kamp i maj 2011. Dengang spillede han for West Bromwich.

Carson er lejet ud til City fra Derby. Hans kontrakter med begge klubber udløber til sommer.

/ritzau/