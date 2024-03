Pep Guardiola forventer, at FCK-spillerne har friske ben og hoveder, når de spiller forårets første kamp.

Når FC Københavns spillere tirsdag aften løber på banen i Champions League-ottendedelsfinalen mod Manchester City, er det to måneder siden, københavnerne senest har spillet om point.

I den mellemliggende periode har Manchester City spillet 12 kampe - vundet 11 og spillet en enkelt kamp uafgjort.

Derfor har Manchester City-manager Pep Guardiola og forsvarsspiller Nathan Aké svært ved at sætte sig ind i, at københavnernes opladning til ottendedelsfinalen i Europas mest prestigefyldte klubturnering har bestået af træninger og testkampe.

- Jeg har aldrig været i deres situation med en vinterpause. Jeg tror, de er sultne efter at komme i gang og har friske ben og friske hoveder, men de mangler måske lidt rytme.

- FCK har haft lang tid til at forberede sig til kampen, men jeg ved ikke, hvad vinterpausen betyder. Forhåbentlig er vi selv et bedre sted, siger Guardiola.

Nathan Aké håber også, at man kan se, at Manchester City er i et højere gear, men pointerer, at FCK ikke bliver undervurderet, selv om københavnerne måske er lidt rustne.

- Det er svært at sige, hvad det har af betydning, at vi er inde i en god rytme med mange kampe og mange sejre i øjeblikket, mens FCK ikke er. Men jeg er sikker på, at FCK giver sig 100 procent og gør det til en vanskelig kamp.

- FCK var i en svær indledende gruppe, og det viser meget om deres styrke, at de kunne gå videre fra den. Vi mødte dem også selv i sidste sæson, og det var en svær kamp i Parken, siger Nathan Aké med henvisning til en 0-0-kamp i gruppespillet i efteråret 2022.

Champions League-ottendedelsfinalen i Parken begynder klokken 21. Der er returkamp i Manchester om tre uger.

