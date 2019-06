Manchester City forsøger med hjælp fra sportsdomstol at få Uefa til at droppe sag om brud på FFP-reglerne.

Engelske Manchester City forsøger at spænde ben for sagen omkring klubbens brud på reglerne om Financial Fair Play (FFP). Det skriver nyhedsbureauet AP.

City har ifølge nyhedsbureauet kontaktet Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i et forsøg på at få Uefa til droppe sagen mod klubben.

City udfordrer, om det overhovedet er lovligt, at Uefa's efterforskningsgruppe senest har indstillet sagen til afgørelse i The Club Financial Control Body (CFCB).

CFCB er det organ i Uefa, der dømmer i de sager, hvor fodboldklubber er under mistanke for at have forbrudt sig mod FFP-reglerne.

ifølge AP har Manchester City afvist at kommentere oplysningerne.

Manchester City risikerer at blive udelukket fra europæiske klubturneringer som Champions League. Klubben er kvalificeret til ligaen ved at blive engelsk mester i denne sæson.

Flere medier i England og andre lande har på det seneste beskrevet det som sandsynligt, at City får en straf.

City har hele tiden nægtet at have gjort noget forkert.

Det er lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der er årsag til, at sagen er opstået.

Ifølge disse dokumenter hjalp den nuværende præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, i sin tid som generalsekretær i Uefa, Manchester City og Paris Saint-Germain med at omgå FFP-reglerne i 2014.

Reglerne sætter en ramme for klubbernes forbrug. Det sker for at sikre en form for økonomisk fairplay. Man vil undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet blandt fodboldklubberne.

Man kan i store træk sige, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Og der er strenge grænser for, hvor stort et underskud må være over en flerårig periode.

