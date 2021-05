Sheikh Mansour dækker Manchester City-fans' omkostninger til fly og transport i forbindelse med CL-finalen.

De Manchester City-fans, der inden længe tager til Portugal for at se deres yndlingshold spiller finale i Champions League, slipper for at betale for fly og transport.

Tirsdag skriver den engelske klub på sin hjemmeside, at Citys ejer, Sheikh Mansour, dækker rejseomkostningerne for de fans, der tager med på klubbens officielle fan-tur til Porto.

- Pep (Guardiola, Citys manager, red.) og holdet har haft sådan en fantastisk sæson, og at nå Champions League-finalen er et historisk øjeblik for klubben, siger Mansour til hjemmesiden.

- Det er derfor meget vigtigt, at så mange fans som muligt har mulighed for at være til stede ved denne specielle kamp. Især dem der har støtter Manchester City i gode og dårlige tider gennem mange år.

Mansour begrunder sin gavmildhed med, at mange er blevet hårdt ramt på pengepungen under coronapandemien.

Manchester City skal i Champions League-finalen møde Chelsea. Kampen skulle egentlig have været spillet i Istanbul, men på grund af stigende coronatal i Tyrkiet, er kampen blevet flyttet til Portugal.

Det store opgør finder sted 29. maj.

/ritzau/