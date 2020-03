Christian Poulsen skal være væk fra Ajax-truppen i en uge.

Den tidligere landsholdsspiller, der arbejder som assistenttræner i den hollandske storklub, er blevet sendt i karantæne i en uge.

Det fortæller kommunikationschef i Ajax, Miel Brinkhuis, til B.T, hvor han også fortæller, at der er flere i karantæne hos Ajax-klubben.

'Vi har bedt tre medlemmer af staben og at blive hjemme i en uge på grund det faktum, at de var til en middag sidste fredag, hvor der var en deltagende, der er blevet testet positiv for corona for to dage siden,' skriver han i en sms til B.T.

Christian Poulsen i samtale med Erik Ten Hag, cheftræner i Ajax (midten) Foto: Olaf Kraak Vis mere Christian Poulsen i samtale med Erik Ten Hag, cheftræner i Ajax (midten) Foto: Olaf Kraak

Hvis Christian Poulsen og de øvrige stabsmedlemmer ikke viser tegn på smitte på torsdag, kan de vende tilbage til deres arbejde.

Ajax' udmelding stemmer overens med oplysningerne om, at Christian Poulsen fredag spiste middag med sin tidligere landsholdskollega Thomas Kahlenberg.

Torsdag kom det frem, at Thomas Kahlenberg var bekræftet smittet med coronavirus, og han sidder lige nu i isolation, skrev Brøndby IF på sin hjemmeside torsdag eftermiddag.

Thomas Kahlenberg var søndag til stede på Brøndby Stadion, da Lyngby var på besøg, og her har den tidligere landsholdsspiller været i kontakt med flere personer - heriblandt spillere og ledere på de to hold.

Thomas Kahlenberg er smittet med coronavirus. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Kahlenberg er smittet med coronavirus. Foto: Henning Bagger

Brøndbys Joel Kabongo, assistenttræner Martin Retov og administrerende direktør Ole Palmå er blandt i alt 13 personer i klubben, der er blevet placeret i hjemmekarantæne.

Derudover er Lyngby-spillerne Patrick Da Silva, Martin Ørnskov og Kasper Jørgensen ligeledes blevet placeret i hjemmekarantæne og kan således ikke spille med i den kommende Superliga-runde.

Brøndby forsøger i øjeblikket at finde frem til alle, der eventuelt kan have været i direkte kontakt med Thomas Kahlenberg.

Hvis du har givet Thomas Kahlenberg et håndtryk, et kram eller siddet/stået sammen med ham i over 15 minutter på under to meters afstand i forbindelse med kampen mod Lyngby, skal du kontakte Brøndby på telefonnummer 33367999.