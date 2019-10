Christian Nørgaard til FCK? Aldrig i livet.

Så tydeligt slår Brøndby-yndlingen det fast i et interview med B.T., efter han i sommer hørte om interessen fra Løverne gennem sin daværende agent, Søren Lerby.

»Det var ikke på nogen som helst måde i mine tanker, at det kunne blive til noget, og det kan det heller ikke fremadrettet,« siger Christian Nørgaard og tilføjer:

»Jeg ved faktisk ikke, hvordan interessen var bundet op. Min daværende agent nævnte det sådan lidt, men jeg kørte det ned med det samme og følte egentlig, at det var provokerende at nævne det. Og latterligt.«

Der er kun én klub for mig i Danmark Christian Nørgaard

I dag gør den 25-årige midtbanespiller sig i Brentford fra Championship efter sommerens transfer fra Fiorentina, men inden skiftet fra Danmark forrige sæson fik han sit gennembrud i Brøndby.

Over fem sæsoner og 117 superligakampe gravede Christian Nørgaard sig længere og længere ind i hjerterne på Brøndbys fans og blev et klubikon.

Forholdet ramte et højdepunkt, da Christian Nørgaard i januar 2017 forlængede sin kontrakt som den eneste af de tre profiler med Andrew Hjulsager, Lebogang Phiri og ham selv.

På den måde sikrede han klubben en stor gevinst og sig selv en plads i historiebøgerne på Vestegnen, da Nørgaard halvandet år senere blev solgt for 26 millioner kroner til Fiorentina.

Foto: SASCHA STEINBACH

Siden er kærligheden til klubben i hvert fald ikke blevet mindre, og Christian Nørgaard var senest på plads på Brøndby Stadion i landsholdspausen for at bakke op om sin tidligere klub i kampen mod FC København.

En ærkerival, som i lighed med alle andre klubber i Danmark kan se langt efter Christian Nørgaard.

»Der er kun én klub for mig i Danmark, og sådan, tror jeg, mange har det, hvis de er tørnet ud for en kæmpe klub som Brøndby over en lang årrække. Fem år er lang tid, og de ting, jeg har oplevet i Brøndby, vil jeg aldrig glemme. På godt og ondt.«

»Jeg har selvfølgelig en drøm om at vende hjem til Brøndby til en dag, da det er klubben, jeg den dag i dag anser som mit hjem. Det er det eneste scenarie, jeg har i mit hoved,« lyder det fra Christian Nørgaard, som i en sjælden manøvre for fodboldspillere kaster sig ud i at sværge troskab til én klub.

Når du oplever noget så specielt med en klub og dens fans, så vil det være at pisse på det hele overhovedet at lytte til interesse fra FCK Christian Nørgaard

Også selv om pengene sandsynligvis ville være større i FCK end i Brøndby.

»Der er trods alt mange andre ting end at spille i en anden dansk klub for flere penge, eller hvad det kunne være – europæiske kampe. Det er så langt væk fra mig, at jeg med sikkerhed kan sige, at det aldrig kommer til at ske. Heller ikke når jeg er færdig med udlandet,« pointerer Nørgaard og uddyber sin refleksion over sine følelser for den klub, han i 2018 var en overtidsscoring i Horsens fra at vinde guld med:

»Når du oplever noget så specielt med en klub og dens fans, så vil det være at pisse på det hele overhovedet at lytte til interesse fra FCK. Det siger jeg fra hjertet, og jeg kan ikke formulere det anderledes, for det er sådan, jeg har det,« understreger Christian Nørgaard, der godt nok afviste at høre mere om FCK's interesse fra sin tidligere agent, men altså Ikke desto mindre skiftede klub i sommer efter kun én sæson i Italien.

Du kan i weekenden læse et større interview med den tidligere Brøndby-spiller, som fortæller om det mislykkede ophold i Fiorentina, hvor han igen og igen fik et gok i nødden, og hvor han følte sig så presset, at han gik på banen i syg tilstand. Til sidst måtte han ind på sportsdirektørens kontor. Følg med på bt.dk og i avisen de kommende dage.