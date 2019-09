Et tilfældigt møde vendte op og ned på Christian Lønstrups liv.

I løbet af 10 minutter gav en mand ham detaljerede forklaringer om organiseret matchfixing i FC Roskilde – klubben, han var træner for.

»Jeg havde længe haft en underlig fornemmelse af, at noget var galt. Nu faldt alting på plads,« siger Christian Lønstrup.

For første gang giver han nu sin version af de dramatiske begivenheder i foråret, da han konfronterede spillerne med sin viden om aftalt spil og havnede på forsiden af de landsdækkende medier for derefter at blive suspenderet af klubbens ejer.

Mødet med manden skete tilfældigt på en parkeringsplads. Christian Lønstrup var egentlig i dårligt humør den dag, lørdag 11. maj, og havde ikke lyst til at snakke.

Men manden fangede hurtigt hans opmærksomhed.

»Han fortæller i detaljer, hvilke spillere der er involveret, hvilke kampe det drejer sig om, hvor mange penge der bliver spillet, og hvordan det bliver gjort. Så jeg bliver hurtigt klar over, at det passer,« forklarer Lønstrup, der sidenhen er blevet afhørt af politiet.

Er der ikke noget af det, hvor du tænker, at det ikke kan passe?

»Slet ikke. Jeg har været i fodboldverdenen, siden jeg var fire år. Jeg havde haft en mavefornemmelse i rigtig lang tid, men jeg havde bare svært ved at sætte finger på, hvad der var galt,« siger han.

Ny udvikling

B.T. har i denne uge afdækket nye detaljer i sagen. Politiet har med dommerkendelser fået adgang til en række mistænkte fodboldspilleres bankoplysninger.

Samtidig fokuserer politiet ifølge kilder tæt på efterforskningen på danskere med rødder i Serbien og Montenegro, og særligt en mand med baggrund i sidstnævnte land mistænkes for at være bindeled mellem fodboldspillere og pengestærke bagmænd.

Desuden har to store bettingfirmaer opfanget mistænkelige spil på FC Roskilde.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

Fra fem sydtyske kiosker blev der spillet så massivt på præcis de samme to væddemål, at spilfirmaet Tipico udbetalte over en kvart million kroner i gevinster på en kamp mellem Næstved Boldklub og FC Roskilde. Ifølge en ekspert tyder det helt klart på matchfixing.

De nye oplysninger overrasker ikke Christian Lønstrup.

»Det var også den fornemmelse, jeg stod med efter Næstved-kampen. Jeg har genset video af kampen. Det er den næstbedste række i Danmark. Der skal ikke laves de fejl, der bliver lavet, hvor spillere helt undgår at gå i tacklinger. Slet ikke, når vi spiller for overlevelse,« siger han.

Med den viden, han har i dag, er der bestemte begivenheder, der nu giver ny mening for ham.

Konfrontationen

Søndag 12. maj, dagen efter mødet på parkeringspladsen, skulle FC Roskilde møde Lyngby Boldklub. Der var tre kampe tilbage, og FC Roskilde var faretruende tæt på at rykke ned i 2. division.

Lønstrup havde allerede lørdag formiddag informeret spillerne om opstillingen. Flere af de nævnte spillere, der ifølge kilden var med i matchfixing, skulle starte inde.

Roskilde kom foran 1-0. Undervejs ville Lønstrup skifte taktik og bad en spiller gøre sig klar til indskiftning. Men spilleren nægtede at gå på banen, selv om han havde meldt sig klar.

Med to scoringer i de sidste minutter vandt Lyngby kampen. Lønstrup havde holdt øje med de mistænkte spillere, og ifølge ham havde de præsteret langt under niveau. Det gjorde ham vred.

Blå bog - Christian Lønstrup Født 4. april 1971 Fodboldkarriere: 1991-1992: B 1903 1992-1996: FC København 1996-1998: Cagliari Calcio 1998 - 2006: FC København Trænerkarriere: 2013-2018: FC Helsingør 2018-2019: FC Roskilde Uddannet fodboldtræner med P-licens Gift med Ana Viktoria Lønstrup

»Efter kampen endte jeg med at sige, at jeg havde en fornemmelse af, at nogle i mit system modarbejder mig,« forklarer Christian Lønstrup.

Han kaldte spillerne til møde om mandagen kl. 9.

»Nogle har ment, at jeg skulle vente til efter sidste kamp med at fortælle de her ting. Men vi kunne risikere nedrykning, og jeg ville have det stoppet. Nu.«

Han besluttede sig for at holde mødet i loungen, hvor han arrangerede stolene, så han kunne holde øjenkontakt med alle spillerne. Inden mødet havde han orienteret assistenttræner John Bredal og klubejer Carsten Salomonsson om, hvad han ville sige.

Efter at have foretaget en normal evaluering af spillernes indsats vendte han en flipover med overskriften 'Matchfixing'.

»Jeg fortalte, at jeg har fundet ud af, at der er tre-fire spillere – og også tidligere spillere – der har været en del af matchfixing. Som taber med vilje og tjener penge på det. Ikke i alle kampe, men i enkelte kampe. Og at det har stået på i flere år. Men jeg nævner ingen navne,« forklarer Lønstrup.

Under mødet var der et par spillere, der hidsede sig op. De ville se beviser og vide, hvor informationerne kom fra.

Det nægtede Christian Lønstrup at fortælle.

»Jeg var nødt til at beskytte min kilde. Og jeg anklagede ikke specifikke spillere. Men jeg fortalte truppen, at det skulle stoppe nu,« siger Lønstrup.

Dagen efter gik det stærkt. Om morgenen fik Lønstrup et opkald fra B.T., der var blevet tippet om balladen i klubben. Kort tid efter var historien ude på alle landsdækkende medier.

Senere samme dag fik han et opkald fra klubejer Carsten Salomonsson. Han suspenderede Lønstrup. Samme aften kom spillerne med en udtalelse, hvor de tog afstand fra matchfixing og kaldte Lønstrups udsagn for 'en alvorlig anklage'.

»Der var nogle, der ville gøre mig til syndebuk og fjerne fokus fra det reelle problem: Matchfixing,« siger Christian Lønstrup. Han valgte en måned efter at stævne klubben for uberettiget suspendering. Den retssag venter stadig.

Ville kende startopstilling

Når han i dag ser tilbage på tiden i FC Roskilde, hæfter han sig ved bestemte begivenheder.

»Hvis man fikser kampe, er det vigtigt, at der er flere spillere involveret. Det betyder, at man har behov for at vide, hvem der starter inde på holdet,« siger Lønstrup og uddyber:

»Af og til har jeg undladt at fortælle spillerne om startopstillingen og ventet til kort før kampen. Det var der nogle af spillerne, der ofte var utilfredse med. Det undrede jeg mig ikke specielt meget over dengang, men i dag kan jeg godt se, hvorfor det generede dem, at de først fik opstillingen to timer før kampen,« siger Lønstrup.

Han vil ikke offentligt sætte navn på de mistænkte spillere. Det er politiets opgave at opklare, mener han.

Du virker overbevist om, at de nok skal blive straffet?

»Sandheden skal nok komme frem. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Hvor mange der er involveret, kan man kun gisne om. Men umiddelbart tror jeg, der er flere involverede. Jeg har kun taget udgangspunkt i Roskilde,« siger Lønstrup, der ser frem til at lægge sagen bag sig og komme videre med sin trænerkarriere.

FC Roskildes ejer, Carsten Salomonsson, har ingen kommentarer til sagen. Han afventer politiets efterforskning.