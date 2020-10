Den 30-årige angriber Christian Gytkjær er blevet efterudtaget til det danske landsholds kommende kampe.

Den danske landstræner Kasper Hjulmand har tilføjet et offensivt kort til den landsholdstrup, han tirsdag annoncerede.

Den 30-årige angriber Christian Gytkjær er således blevet efterudtaget.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union gennem en af sine Twitter-profiler.

- Vi tager Gytkjær med for at have lidt ekstra muligheder oppe foran, og specielt set i lyset af at vi spiller tre kampe på syv dage, kan vi fordele minutterne på lidt flere spillere.

- Gytkjær har tidligere vist sig flot frem på landsholdet, så vi er glade for at have ham med, siger Kasper Hjulmand.

Gytkjær spiller til daglig i den italienske Serie B-klub Monza.

Han tilslutter sig en trup, der blandt andre tæller FC Midtjylland-spilleren Pione Sisto og angriber Jonas Wind, der er udtaget for første gang.

Christian Gytkjær har spillet ni landskampe og scoret fem mål.

Danmark har tre kampe foran sig de næste to uger.

7. oktober spiller holdet en testkamp mod Færøerne. Den bliver efterfulgt af Nations League-kampe mod Island og England henholdsvis 11. og 14. oktober.

/ritzau/