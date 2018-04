Det er sjældent, at der er så meget palaver om et mål. Men siden Christian Eriksen i sidste weekend sparkede den bold, der kort efter gik ind i Stokes mål, ind til 2-1, har der været sagt og skrevet en masse om det. Ikke mindst fordi angriberen Harry Kane så gerne ville have tilskrevet målet.

Som man kan høre ham sværge her.

Whose goal was it, @HKane?#COYS pic.twitter.com/JFkzRcDEZl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7. april 2018

Kane gik så langt for at få det, at klubben lavede en sag ud af det og gik til fodboldforbundet FA, og onsdag kom dommen så. Harry Kane er nu manden med målet, men det er ikke en sag, angriberen er sluppet så let fra.

Bare se her.

Alt imens har Christian Eriksen vist sig som en sand gentleman, og sådan vil det forblive i den sag, forklarer hans agent, Martin Schoots, til London Evening Standard.

»Det er en bemærkelsesværdig situation, men nu skal vi ikke gøre sagen større, end den er. Men ja, i mine 35 år i fodbold har jeg set noget lignende,« siger Martin Schoots og tilføjer om Christian Eriksens holdning til det hele.

»Christian er heldigvis en meget intelligent fyr, og han vil ikke gøre nogen sag ud af det. Han blev kåret til Årets Spiller af to forskellige fangrupper sidste år, og det er anden gang i Tottenham-karrieren, det sker. Disse trofæer betyder meget for Christian. Jeg er ret sikker på, at fansene ikke kun stemte på ham på grund af hans verdensklassefærdigheder, men også på grund af hans arbejdsmoral, beskedenhed og fokus på holdets bedste. For Christian er det kun holdet, der betyder noget.«

»Alle i fodbold ved, at denne eksemplariske mentalitet er en utrolig gave og en kvalitet. Det har fået ham dertil, hvor han er i en alder af 26, og det vil få ham til at blive endnu bedre. Det er dejligt at se, at fansene elsker ham for det,« slutter Martin Schoots.

Med målet til Harry Kane er Tottenham-angriberen fire mål fra Liverpools topscorer, Mohamed Salah, der har scoret 29 mål.