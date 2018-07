Når ens målmand redder to straffespark i en straffesparkskonkurrence, skal man gå videre, siger Eriksen.

Nisjnij Novgorod. Christian Eriksen ærgrer sig over, at han som en af tre danske straffesparkssyndere i VM-ottendedelsfinalen mod Kroatien var med til at svigte en stærk Kasper Schmeichel i det danske mål.

Schmeichel spillede en brandkamp og reddede først et straffespark i den forlængede spilletid og siden to i straffesparkskonkurrencen, som Danmark tabte 2-3.

- Selvfølgelig svigtede vi ham. Når en målmand tager to straffespark, så skal man vinde, for så skal man score på sine egne straffespark.

- Men det er nemmere sagt end gjort, og jeg kan godt forstå, at Kasper er skuffet, for han spillede en rigtig god kamp, siger Eriksen.

Fynboen steppede selv op som første danske sparker, men han måtte se sit forsøg reddet af Danijel Subasic.

- Jeg tænkte ikke over omstændighederne, da jeg gik derned. Jeg tænkte på at sparke bolden i kassen, og det havde jeg håbet og set for mig, men det er andre ting, jeg ser for mig nu.

- Jeg havde en plan for mit straffespark, men planen holdt ikke, så jeg skulle nok have gjort noget andet, siger Christian Eriksen.

Efterfølgende brændte Lasse Schöne et straffespark, da han var Danmarks tredje sparker.

- Jeg har det ret dårligt, siger Schöne.

- Jeg har taget mange straffespark i min karriere, men jeg har ikke brændt så mange. Når den ikke går ind, så er det bare ikke godt nok sparket, siger han.

Kasper Schmeichel havde reddet de to forsøg efter Eriksen og Schönes afbrændere. Da Nicolai Jørgensen gik til bolden som femte danske sparker og brændte, kunne Schmeichel ikke efterfølgende redde endnu en holdkammerat.

Nicolai Jørgensen var den første af kampaktørerne til at gå forbi pressen, men han ønskede ingen spørgsmål.

- Ikke i dag, lød det kortfattet fra angriberen.

