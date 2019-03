Rygterne om Christian Eriksens fremtid tager til.

Og under dagens kamp mod Arsenal spekulerede flere fans i, at han ikke var til stede, og at han spillede som om, han var bange for at blive skadet.

Christian Eriksen har kontraktudløb i sommeren 2020. Det betyder, at hans markedsværdi falder, ligesom han kan vælge at lade kontrakten ud og smutte kvit og frit. I mellemtiden har klubber som Barcelona og Real Madrid meldt sin interesse i den danske kreatør.

Flere fans af Tottenham og fodboldfølgere i almindelighed skriver på Twitter, at Eriksen spillede dårligt i dagens kamp og nogle mener, at han bare skal smutte nu. De mener, at han bare venter på at blive solgt og ikke giver sig fuldt ud for klubben.

Can’t believe it. Actually starting to hate Christian Eriksen. Never thought I’d see the day — Jono (@jonodmyers) March 2, 2019

»Kan ikke tro det. Begynder faktisk at hade Christian Eriksen. Jeg troede aldrig denne dag ville komme,« skriver brugeren Jono.

Christian eriksen is playing like he doesnt wanna be there. Drag him off — Kevin hogg (@Khogg2805) March 2, 2019

»Christian Eriksen spiller, som om han ikke vil være der. Flå ham ud,« skriver brugeren Kevin Hogg.

Én anden bruger spekulerer i, at Eriksen trækker sig fra dueller, så han ikke bliver skadet forud for et skifte til sommer. Derudover lyder det, at flere fans på lægterne har råbt grimme ord efter ham.

Kampen mellem Tottenham og Arsenal endte 1-1 efter en dramatisk kamp indeholdende to straffespark og et rødt kort.