Pyh. I en åndeløs stund lignede Christian Eriksen den helt store skurk for Tottenham.

En fejlaflevering, et mål til modstanderne og et Champions League-exit.

Men så ændrede VAR alt onsdag aften

»Jeg må være en af de heldigste fyre på planeten med den sidste bold,« sagde den danske landsholdsspiller til engelsk tv efter onsdagens højdramatiske kvartfinale mod Manchester City.

En glad Christian Eriksen efter kampen. Foto: ANDREW YATES

For Christian Eriksen blev reddet dybt inde i tillægstiden. Hans kæmpestore kiks blev ikke afgørende.

I stedet for et afgørende 5-3-mål til Manchester City fik stillingen 4-3 lov at blive stående. Det viste sig at Manchester Citys Sergio Agüero var offside i den situation, der efter Christian Eriksen fejlaflevering førte til hjemmeholdets mål. Se situationen øverst i artiklen

Og så endte Tottenham med at booke semfinalepladsen på reglen om udebanemål (holdet vandt den første kamp med 1-0 i sidste uge).

»De scorede, og jeg troede, at det var ovre. Heldigvis dømte dommeren offside,« konstaterede Christian Eriksen.

Så skuffet så Christian Eriksen ud efter sin fejlaflevering, der altså endte med ikke at få¨betydning på grund af en VAR-dom. Foto: ANDREW YATES

Efterfølgende afslørede hans holdkammerat - og tomålskytte - Heung-Min Son, at danskeren havde skudt bolden væk i frustration i den hektiske situation.

Siden fortalte Christian Eriksen til 3+, hvilke tanker der løb gennem hans hoved i de uvisse sekunder, inden Manchester City-målet blev underkendt.

»Jeg fik også lige tabt hovedet til sidst, da jeg nærmest gav dem mål... eller en stor chance og de scorede. Jeg ved ikke, hverm der havde en hånd over mig og sagde, at der var offside. Det var en stor gave,« lød det fra Christian Eriksen:

»Jeg havde nærmest sagt til mig selv, at ‘nu har jeg smidt det hele væk’. Jeg havde lavet en stor fejl, så de gik op og scorede. Så allerede der var det et stort kaos og en skandaleaflevering fra mig. Hvorfor skød jeg den ikke bare væk?«

Allerede fra begyndelsen af kampen var der fuld knald på kvartfinalen mellem de to Premier League-hold.

Eksempelvis blev der scoret fire mål i de første 21 minutter.

»Det var som en rutschebanetur. Der var mål, mål, mål, mål. Drama overalt. De havde en chance og scorede. Vi havde en chance og scorede.« sagde Christian Eriksen til engelsk tv:

»Det var en sjov kamp at være med i, men jeg var heldig med at komme ud på den rigtige side.«

Tottenham skal i semifinalen mødte Christian Eriksens tidligere hold, Ajax Amsterdam, hvilket danskeren kaldte for 'et eventyr'.

I den anden semifinale mødes Liverpool og FC Barcelona.