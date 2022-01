Nu er det officielt. Christian Eriksen skifter til Brentford.

Den danske landsholdsstjerne har skrevet under på en kontrakt på seks måneder med Premier League-klubben.

Det oplyser Brentford på Twitter og på klubbens hjemmeside.

»Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med Christian igen. Det er lidt tid siden, jeg sidst trænede ham, og der er sket meget siden,« siger Thomas Frank.

»Christian var 16 år dengang, og siden er han blevet en af de bedste midtbanespillere i Premier League. Han har også vundet trofæer i Europa og er blevet en stjerne på det danske landshold,« lyder det fra den danske Brentford-træner.

Rygterne om et skifte til Brentford har floreret i mange dage efterhånden. Christian Eriksen måtte stoppe i Inter, efter han i juni faldt om med et hjertestop under den første EM-kamp i juni. Siden fik han indopereret end ICD-enhed, som det ikke er tilladt at spille med i Italien, og derfor måtte han stoppe i den italienske klub.

Tidligere i januar gav Christian Eriksen det første interview efter episoden, og her lagde han ikke skjul på, at han ønskede at vende tilbage på højeste niveau, ligesom han drømmer om at være med til VM i Qatar til december.

