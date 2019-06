Christian Eriksen har ikke planer om et skifte til Manchester United.

Sådan lyder beskeden fra Eriksen og hans lejr ifølge journalist og skribent, Tom McDermott, der følger Manchester United tæt.

På Twitter skriver McDermott, at Manchester United har spurgt til danskeren, der angiveligt bliver set som en mulig afløser for Paul Pogba, som bliver rygtet kraftigt til Real Madrid.

Men Tom McDermott erfarer altså, at Christian Eriksen har takket pænt nej til Uniteds tilnærmelser.

Told that #MUFC did ask about Christian Eriksen but it was a “no” from the Dane and his team. #THFC pic.twitter.com/Ado5iA8GVQ — Tom McDermott (@MrTomMcDermott) 16. juni 2019

Rygterne vil næsten ingen ende tage om Eriksens fremtid, og ligesom tilfældet er med Paul Pogba, så er Real Madrid flere gange blevet nævnt, som det varmeste bud på en ny klub for Christian Eriksen.

Tom McDermott skriver da også, at den danske landsholdsstjernes foretrukne destination er Spanien, og at Manchester United derfor ikke er interessant for ham.

Men skulle drømmeskiftet glippe for danskeren, står der altså andre bejlere klar i kulissen.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber næste sommer, og det forventes derfor, at Eriksen skifter i det forestående transfervindue.