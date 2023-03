Lyt til artiklen

Inden længe vender Christian Eriksen tilbage til grønsværen efter at have været ude med en ankelskade siden januar.

Og selvom danskeren forventes at være hurtigere tilbage end først frygtet, må han alligevel følge landsholdets EM-kvalifikationskampe hjemmefra.

»Det er mærkeligt ikke at være af sted med landsholdet. Normalt er jeg af sted, og nu følger jeg dem på afstand i stedet for at være sammen med dem,« siger Christian Eriksen i Manchester Uniteds egen podcast, ifølge klubbens hjemmeside.

»Det er mærkeligt, men det er sket før, så man vænner sig til det, selvom det er klart, at man ikke nyder det.«

Christian Eriksen nærmer sig comeback. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christian Eriksen nærmer sig comeback. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var i slutningen af januar, Christian Eriksen blev skadet i FA Cup-kampen mod Reading efter en tackling af Andy Caroll, og her var meldingen en anelse dyster.

For dengang fortalte den engelske storklub, at han ville være ude med en skade i anklen 'minimum tre måneder', og de forventede først, han ville være klar i slutningen af april eller i starten af maj.

Heldigvis er genoptræningen gået så godt, at Eriksen først på ugen delte et billede af, at han allerede har snøret fodboldstøvlerne igen.

Og han har det da også ganske godt, fortæller han i podcasten.