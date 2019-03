De er muligvis begyndt at blive nervøse i Tottenham. For hvad skal der ske med Christian Eriksen?

Det er det store spørgsmål med snart kun et år tilbage af Eriksens kontrakt i Premier League-klubben. Ude i horisonten slikker topklubber som Real Madrid, Barcelona og Juventus sig angiveligt om munden med udsigten til en billig stjernespiller.

Og hovedpersonen ved godt selv, at hans situation er usædvanlig i en klub som Tottenham, hvor kontrakter forlænges, og løn forhøjes, så man aldrig mister sine spillere uden at få absurde beløb for dem.

»Premier League-klubberne begynder meget tidligt at få spillerne til at skrive under på nye kontrakter. Derfor er min situation unaturlig. To år er stadig lang tid, når man tænker på en fodboldkarriere, men i England er det normalt at skrive en fem-seks-årig aftale. Derfor er min situation anderledes,« siger Christian Eriksen.

Baneløber kommer på banen for at omfavne Danmarks Christian Eriksen under venskabskampen mellem Kosovo og Danmark på Vokrri Stadium i Pristina i Kosovo, torsdag den 21. marts 2019. Kampen ender 2-2.

Historierne har kørt længe, og jo mere tid der går uden en kontraktforlængelse i Tottenham, desto mere sikre bliver medierne på, at Christian Eriksens bagland arbejder på næste skridt i den 27-årige fynbos karriere.

Selv er Eriksen lige så iskold omkring det, som han plejer at være.

»Spekulationerne om min fremtid påvirker mig ikke. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er avissnak. Det har kørt lige siden, jeg var 14 år og var til prøvetræning i Chelsea. Det er aviser, der skriver det,« siger han.

Fremtiden gemmer Eriksen altså lidt endnu. Når det handler om hans egen i hvert fald. Når det handler om Tottenhams, er han mere klar.

For her skal der sluttes godt af på en sæson, der på det seneste har været noget mere ned end op.

»I klubben handler det om Champions League og om at slutte godt af i ligaen, så vi kan få en Champions League-plads i næste sæson. Efter at vi er røget ud af alle andre pokalturneringer, koncentrerer vi os om Champions League. Fjerdepladsen er ikke i fare, for vi ligger stadig nummer tre, selv om nogle hold er kommet tættere på, fordi vi ikke har fået de point, vi gerne ville have i de sidste par kampe,« siger Eriksen og sætter ord på udsvingene.

»I løbet af en sæson sker der mange udfald og forskellige ting. Man kunne også se, hvor langt Manchester United var efter, men det skiftede meget hurtigt. For os handler det om at få lidt mere ud af kampene end de sidste fire kampe, vi har spillet.«

Christian Eriksen og Tottenham er videre i Champions League, men har altså ikke vundet i de seneste fire kampe i Premier League.