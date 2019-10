Tottenham har manglet held mere end noget andet i sæsonens første del, mener Christian Eriksen.

Tottenham og Christian Eriksen har ikke fået den ønskede start på sæsonen i hverken Premier League eller Champions League.

Danskeren er startet på bænken i flere af holdets kampe. Eriksen peger på, at holdet har manglet lidt af heldet fra sidste sæson.

- Det er lidt, som om uheld følger uheld. Fodboldmæssigt ved jeg ikke, hvad vi har manglet. Vi har ikke det samme held, som vi havde før. Det er måske det, vi har manglet mere end noget andet, siger Christian Eriksen, der er samlet med resten af landsholdet i Helsingør.

Eriksen er ankommet til landsholdslejren med to markante nederlag i bagagen. Først en lussing i Champions League til Bayern München på 2-7, og i lørdagens ligakamp tabte London-klubben overraskende til Brighton med 0-3.

Danskeren lader sig ikke synderligt mærke af den svære tid i Tottenham-trøjen, selv om det er en af hans sværeste perioder i klubben.

- Det handler om at spille fodbold og vinde nogle kampe. Når man ikke vinder, så skifter fokus til det negative, og der bliver skrevet om alt muligt negativt. Vi skal som hold lukke det ude og skabe resultater. Det gør vi ikke ved at læse aviser, fortæller Eriksen.

I sommerens transfervindue florerede der en masse rygter om danskerens fremtid i Tottenham.

Der var blandt andet skriverier om, at Christian Eriksen skulle være på vej til Real Madrid. Rygterne har ikke påvirket danskeren, siger han. Han har været vant til rygter, siden han var i OB og blev rygtet til Ajax.

- Hvis man tog alt det, der stod i aviserne, til sig som spiller, så ville man svæve på en sky. Jeg har jo altid vidst, hvordan det har været. Så at der pludselig står en masse, det påvirker mig ikke. Det bliver selvfølgelig mere og mere, desto større et navn man bliver internationalt, siger han.

Ud over rygter om Christian Eriksens fremtid har der også kørt et rygte om utroskab, der involverede holdkammeraten Jan Vertonghen og Christian Eriksens kone.

Danskeren var selv ude at kalde historien for "bullshit" på sin Twitter-profil. Danskeren har svært ved at forstå sådanne rygteskriverier.

- Et rygte er et rygte. Jeg ved ikke, hvor et rygte starter, det kan jeg jo ikke svare på. Det er højst sandsynligt journalister, og man ved ikke, om det bare er hevet ud af journalistens røv.

Om mængden af rygtehistorier og presset på spillerne i England siger Christian Eriksen:

- I Danmark skriver man de samme historier. Fodboldspillerne er mere beskyttede i England, der snakker vi ikke så tit med pressen. Der er I jo pisseheldige for at være helt ærlig.

- Jeg tror ikke, der er mange fodboldspillere andre steder i verden, der sidder og snakker så åbent med pressen, siger Eriksen.

Christian Eriksen og landsholdet spiller lørdag EM-kvalifikationskamp mod Schweiz i Parken.

/ritzau/