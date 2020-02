Christian Eriksen får i aften sin debut i Derby della Madonnina, når Inter tager imod Milan i Serie A.

Kampen kan bringe danskerens nye klub i toppen af ligaen og passere Juventus, der lørdag inkasserede et overraskende nederlag til Verona og i tilfælde af tre point til Inter vil blive overgået på grund af dårligere målscore.

Op til kampen har diverse udvalgt medier endelig fået lov at få de første interview med Christian Eriksen, og i Gazzetta dello Sport taler danskeren om sit skifte væk fra Tottenham, og hvordan den nye manager hos Spurs, Jose Mourinho, var helt rolig, da fynboen slog fast, at han ville væk fra London-klubben til fordel for Mourinhos tidligere klub i Italien.

»Han spurgte, om jeg ville leje hans hus (i Milano, red). Han ønskede mig alt det bedste. Han kendte til mine ønsker, og det var årsagen til, at han byggede holdet op uden om mig. Sådan var det, jeg var helt ærlig omkring det her fra starten,« siger Christian Eriksen.

Eriksen får et nyt liv i Milano og blev tilbudt at leje sig ind i Mourinhos hus i storbyen. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Eriksen får et nyt liv i Milano og blev tilbudt at leje sig ind i Mourinhos hus i storbyen. Foto: ISABEL INFANTES

Her kommer han også ind på den megen snak om et skifte til Real Madrid, som altså ikke blev til noget.

»Før eller siden i livet bliver man nødt til at tage en beslutning, der forholder sig til de muligheder, der er. Real Madrid blev aldrig konkret. Der var Inter den ægte vare. Det var meget seriøst. Så da jeg begyndte at tænke på muligheden for at spille her, kontaktede de mig. Beslutningen var næsten helt naturlig,» erklærer den danske landsholdsstjerne.

Hvis Christian Eriksen som forventet kommer på banen i aften, vil det være hans tredje optræden i Inter siden skiftet i slutningen af vinterens transfervindue.

Der er kampstart klokken 20.45 i Milano.