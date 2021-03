Det bliver uden Christian Eriksen, når det danske fodboldlandshold i næste uge indleder VM-kvalifikationen.

Den danske profil vil således ikke være med, når Danmark møder Israel 25. marts.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

Eriksen er i isolation efter et udbrud af coronavirus i hans klub, italienske Inter. Philip Billing er udtaget som erstatning for Eriksen.

Danmarks Christian Eriksen til 1-0 under Nations League kampen mellem Danmark- Island i Parken, søndag den 15 november 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Christian Eriksen til 1-0 under Nations League kampen mellem Danmark- Island i Parken, søndag den 15 november 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Alle kender til Christians store kvaliteter og vigtige rolle på herrelandsholdet.«

»Derfor er jeg meget ærgerlig over ikke at kunne råde over ham til kampen mod Israel,« lyder det i et citat fra landstræner Kasper Hjulmand på DBU's profil på Twitter.

Hjulmand håber på at kunne have Eriksen til rådighed mod Moldova og Østrig henholdsvis 28. og 31. marts.

»I stedet for Christian udtages Philip Billing, som kender landsholdet og de principper, vi arbejder med, rigtig godt,« siger landstræneren.

Fire spillere i Inter er inden for de seneste dage blevet testet positive for coronavirus. Af samme grund er Inters ligakamp lørdag mod Sassuolo blevet udsat.

/ritzau/