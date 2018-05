Christian Eriksen er klar til at forlade den danske VM-lejr, hvis det skulle falde sammen med fødslen af hans og kærestens første barn.

Det slår det danske landsholds nok vigtigste spiller nu helt fast.

»Jeg tager hjem til mit barns fødsel. Det ved Sabrina også godt,« siger Christian Eriksen i nyeste nummer af Euroman:

»Jeg håber ikke, at VM og fødslen lapper over hinanden, men jeg vil ikke gå glip af mit barns fødsel.«

Det vakte stor opmærksomhed - og ikke mindst stor VM-bekymring - da Christian Eriksen og kæresten Sabrina Kvist Jensen i december annoncerede, at de ventede deres første barn her til sommer:

Siden har den danske landsholdsspiller flere gange understreget, at der forhåbentlig ikke bliver noget sammenfald mellem fødsel og VM-slutrunde.

Det har han også for nylig sagt til BT.

»Det går skide-godt med graviditeten. Det er i slutningen af maj, og Sabrina har helt og aldeles styr på det,« sagde Christian Eriksen i forbindelse med den seneste landsholdssamling i marts.

Det er dog før set, at en gravid kvinde går over sin termin.

Fra 'slutningen af maj' til Danmarks første VM-kamp er der kun et par uger.

Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

Christian Eriksens sæson i England er slut, og han er i øjeblikket hjemme i Danmark. Snart begynder de første forberedelser til VM, og - fødsel eller ej - så er der allerede et stramt program frem mod kampstart ved selve slutrunden i Rusland.

Se bare her:

Køreplanen for det danske landshold frem mod VM i fodbold: 14. maj: Mandag udtog landstræner Åge Hareide 35 spillere i en VM-bruttotrup.

Mandag udtog landstræner Åge Hareide 35 spillere i en VM-bruttotrup. 23.-25. maj: 22 af de 35 spillere mødes i en mindre træningslejr i Helsingør. De resterende 13 spillere får enten et hvil inden VM eller er fortsat i gang med klubturneringer.

22 af de 35 spillere mødes i en mindre træningslejr i Helsingør. De resterende 13 spillere får enten et hvil inden VM eller er fortsat i gang med klubturneringer. 28. maj: Hareide skærer det samlede antal spillere ned til 24. De 23 af dem skal med til VM, men en ekstra spiller træner med som gardering for en småskadet Andreas Cornelius. Opstår der flere skader inden, kan antallet af spillere være højere end 24. Denne dag starter VM-forberedelserne også for alvor, når truppen samles til 'den rigtige' VM-lejr.

Hareide skærer det samlede antal spillere ned til 24. De 23 af dem skal med til VM, men en ekstra spiller træner med som gardering for en småskadet Andreas Cornelius. Opstår der flere skader inden, kan antallet af spillere være højere end 24. Denne dag starter VM-forberedelserne også for alvor, når truppen samles til 'den rigtige' VM-lejr. 2. juni: Danmark spiller testkamp mod Sverige i Stockholm.

Danmark spiller testkamp mod Sverige i Stockholm. 4. juni: Deadline for registrering af 23 spillere til VM-slutrunden i Rusland. Opstår der efterfølgende skader, kan der ikke indkaldes en erstatning.

Deadline for registrering af 23 spillere til VM-slutrunden i Rusland. Opstår der efterfølgende skader, kan der ikke indkaldes en erstatning. 9. juni: Danmark spiller testkamp mod Mexico på Brøndby Stadion.

Danmark spiller testkamp mod Mexico på Brøndby Stadion. 11. juni: VM-holdet og en stab på 30 personer rejser til Danmarks VM-lejr i sortehavsbyen Anapa.

VM-holdet og en stab på 30 personer rejser til Danmarks VM-lejr i sortehavsbyen Anapa. 16. juni: Danmark spiller første VM-kamp mod Peru i Saransk.



Det bliver på mange måder en travl tid for Christian Eriksen. På banen og derhjemme.

»Der sker mange ting. Rigtig mange ting! Jeg ved ikke, om det er overvældende. Jo, måske positivt overvældende. Nu kan man efterhånden se det på Sabrina, så det bliver mere og mere ægte, samtidig med at vi skal have børneværelse, børneting og bleer. Jeg ved ikke en hat om det, men det lærer man jo nok,« har Christian Eriksen tidligere sagt til BT.

