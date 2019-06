Should he stay or should he go?

Rygterne om Christian Eriksen har været utallige, og onsdag mødte han så ind i landsholdlejren efter et par velfortjente fridage efter finalenederlaget i Champions League. Og her handlede spørgsmålene om én ting: Fremtiden.

Og åbnede den danske landsholdsstjerne op for, at et klubskifte kan være på vej. I hvert fald, hvis det står til ham selv.

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Men igen, jeg har den dybeste respekt for alt, hvad der er sket i Tottenham, og det vil heller ikke være noget negativt at blive i klubben,« siger han til B.T.

Real Madrid er et skridt op, men det kræver, at der skal være interesse fra den klub, før der sker noget. Christian Eriksen

Christian Eriksen har ét år tilbage af sin kontrakt i Tottenham og har endnu ikke forlænget med London-klubben. Derfor har rygterne også været mange.

Og Eriksen selv håber også, at der snart kommer en afklaring på, hvad fremtiden byder på.

»Jeg håber, der kommer en afklaring i løbet af sommeren. Det er planen,« siger han og fortsætter:

»Det hele bliver selvfølgelig tænkt igennem. Alle sten bliver vendt. Men det har da en betydning, at Tottenham bliver set som nogen, der kan vinde nogle ting.«

Han pointerer, at det jo ikke er ligesom et computerspil, hvor man selv kan vælge, hvor man skal skifte hen. Mange faktorer er i spil.

Én ting er han dog ikke i tvivl om.

»Hvis man skulle væk, så ville jeg forhåbentlig føle, at det er et skridt op. Og Tottenham er kommet endnu højere op, end de var for nogle år siden, og så er der jo ikke mange klubber at vælge imellem,« siger han.

Særlig Real Madrid har været nævnt igen og igen som danskerens næste destination, men selvom det ville være et skridt op, så har han ikke hørt noget fra dem.

Christian Eriksen måtte gå skuffende forbi Champions League-trofæet efter finalenederlaget til Liverpool. Foto: PETER POWELL Vis mere Christian Eriksen måtte gå skuffende forbi Champions League-trofæet efter finalenederlaget til Liverpool. Foto: PETER POWELL

»Real Madrid er et skridt op, men det kræver, at der skal være interesse fra den klub, før der sker noget. Det er ikke noget, man selv er herre over. Det kræver, at Tottenham får et opkald fra Real, der siger, at de måske gerne vil have mig, og det har der - af jeg ved af - ikke været endnu.«

Den danske midtbaneprofil udelukker heller ikke, at han bliver i den engelske klub Tottenham, der i lørdags tabte Champions League-finalen mod Liverpool 2-0.

»Det kommer an på, hvad mulighederne er. Om der kommer noget, der er spændende nok, eller om der ikke kommer noget, der er mere spændende end Tottenham. Kommer der ikke det, så vil jeg skrive under på en ny kontrakt,« fastslår han.

Står det til London-klubben, ser de gerne deres danske stjerne blive i klubben.

»De er rigtig glade for, at jeg er der, og jeg er stadig også utrolig glad for at være der. Så der er egentlig kun positive vibes fra Tottenham.

Christian Eriksen skal næste gang i aktion, når Danmark fredag møder Irland i EM-kvalifikationen.

Derefter venter et opgør mod Georgien. Begge kampe spilles i Parken.