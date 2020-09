Det har ikke været det nemmeste at komme ind som ny landstræner.

For ikke nok med at Åge Hareide var højt skattet af de fleste landsholdsspillere, så havde nordmanden også en stime af kampe uden nederlag bag sig, da han lettere modvilligt overlod landsholdet til Kasper Hjulmand.

Og oveni det har coronapandemien også gjort arbejdsbetingelserne noget anderledes for den nye landstræner. Det ved Christian Eriksen også godt.

»Jeg har lidt ondt af Hjulmand, at han skal komme ind på den måde, han kommer ind på. Det er jo svært at overtage, hvordan det var før. Træneren vil gerne sætte sine idéer ind så hurtigt som muligt, og det prøver vi selvfølgelig at tage til os,« siger Christian Eriksen.

Det har hele tiden været fortællingen fra Kasper Hjulmand, at ikke meget skulle ændres. Men spillestilen på banen i 2-0-nederlaget til Belgien fortalte en lidt anden historie om en anden måde at gribe en kamp an.

Og selvom Christian Eriksen selv startede med at sige, at forskellen fra Hareide til Hjulmand ikke var stor, ændrede han lidt i den version.

»Vi har haft en fin træningsuge, og vi skal vænne os til de forskellige ting. Men vi kan stille og roligt bygge på, og jeg synes, det har været meget lovende. Spillerne er meget åbne for netop at kunne passe ind i hans idéer. Så tror jeg bare, at vi herfra skal bygge stille og roligt på og begynde at vænne os til det,« siger Inter-spilleren.

Christian Eriksen var ikke selv så synligt som normalt i den første kamp under Kasper Hjulmand, men rollen er dog ikke meget anderledes end under Åge Hareide, mener han.

»Der er ikke den helt store forskel på min rolle. Jeg skal ind og gøre meget af det samme. Vores opspil og vores positioner på banen er måske lidt anderledes - og det er lidt mere boldbesiddende. Men ellers er der ikke den helt store forskel,« siger Eriksen og fortsætter:

»Jeg skal stadig ind og være afgørende, som jeg var under Åge. I dag lykkedes det ikke rigtig, men det er første kamp. For mig personligt handler det om at lære Hjulmands idéer, og hele holdet skal vænne sig til, hvordan han gerne vil have, at vi spiller.«