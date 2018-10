Efter en skadesperiode på næsten en måned kom Christian Eriksen lørdag igen på banen for Tottenham.

London. Christian Eriksen var igen at finde på en fodboldbane, da Tottenham lørdag mødte West Ham på udebane i Premier League.

Den danske midtbanekreatør gjorde comeback efter at have været ude i næsten en måned med en skade i mavemusklerne og fik fem minutter på banen i Tottenhams 1-0-sejr over London-rivalerne.

Med sejren holder Tottenham fast i toppen af den engelske liga, hvor der kun er to point op til Manchester City på førstepladsen.

Det var i store dele af første halvleg svært at få øje på, at de to London-hold befinder sig i hver sin ende af Premier League-tabellen.

West Ham, der før kampen lå på 15.-pladsen, lod sig ikke tryne af Tottenham, der indtog femtepladsen inden lørdagens opgør.

Begge hold formåede at spille sig til muligheder foran mål, men den sidste skarphed manglede, når det gjaldt.

Få minutter før pausen lykkedes det dog Tottenham at bringe sig foran. Moussa Sissoko sendte et indlæg ind i feltet, som Erik Lamela tæt på mål vinklede i kassen med et hovedstød.

West Ham begyndte fra anden halvlegs start at nærme sig modstandernes mål.

Tottenhams franske målmand, Hugo Lloris, måtte flere gange ud i fuld længde for at holde hjemmeholdets skud fra at ende i målnettet.

Med cirka en halv time tilbage af kampen begyndte hjemmeholdet dog at miste pusten.

Opgøret blev meget jævnbyrdig med et Tottenham-hold, der ikke ønskede at satse for meget på at score til 2-0, og West Ham, der ikke formåede at spille sig til store chancer.

Efter 88 minutter blev Christian Eriksen så skiftet ind efter at have været ukampdygtig i næsten en måned. Danskeren nåede dog ikke at gøre meget væsen af sig.

I kampens ekstratid havde West Hams Marko Arnautovic mulighed for at udligne, da østrigeren pludselig fik en friløber mod Tottenham-målet.

Igen var Hugo Lloris dog på plads med en flot redning. Det blev kampens sidste store chance, og Tottenham kunne dermed for fjerde kamp i træk sætte tre point på kontoen.

Manchester City vandt for syvende gang i ni forsøg, da holdet lørdag slog Burnley med hele 5-0. Sergio Agüero, Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez og Leroy Sane stod for målene.

Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for Southampton, hvis kamp lørdag ude mod Bournemouth endte 0-0. Jannik Vestergaard måtte tage til takke med en plads på bænken og kom ikke på banen.

/ritzau/