Christian Eriksen sendte en hilsen til sit kommende barn under en jubelscene i 2-1-sejren over Island.

Landsholdsspilleren Christian Eriksen tog kampbolden op under blusen efter sin første af to straffesparksscoringer i Nations League-sejren over Island som et symbol på en gravid mave.

Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, er nemlig gravid med parrets andet barn, men den danske befolkning har ingen grund til at være nervøs for, at fødslen kolliderer med sommerens EM-slutrunde.

Det siger Eriksen på et pressemøde efter kampen.

- Min søde kæreste er gravid, og det er planlagt bedre end sidst. Der er styr på den afdeling - også for Sabrinas eget helbred og stressniveau. Der er helt styr på, at det ikke rammer ind i en slutrunde, siger Christian Eriksen.

Han henviser til, at parrets første barn, Alfred, blev født kort før afrejsen til VM-slutrunden i Rusland.

Det var dengang et stort tema i de danske medier - og formentlig også for daværende landstræner Åge Hareide - da en senere fødsel potentielt kunne have kostet Eriksens deltagelse i en eller flere VM-kampe.

Mens Eriksen jublede med en hyldest til sit kommende barn ved sin 1-0-scoring søndag aften, valgte han efter 2-1-scoringen at losse bolden højt op i luften.

- Nu havde jeg taget bolden ind på maven en gang, og det kunne jeg ikke gøre igen, for så tror folk jo, at vi skal have tvillinger, siger Christian Eriksen muntert.

Fynboen står nu noteret for 36 mål i 102 landskampe.

/ritzau/