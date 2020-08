Der er ingen Christian Eriksen at se til Kasper Hjulmands første træning som dansk landstræner mandag eftermiddag.

DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, siger:

»Christian har fået en ekstra fridag og møder først op i lejren i morgen,« forklarer Jakob Høyer.

Men der skulle ikke være nogen skade i vejen, for Kasper Hjulmand gjorde det inden træningen klar, at alle mand i landsholdstruppen er uden skavanker og kan træne fuldt med før de vigtige Nations League-kampe mod Belgien og England.

»Ja, det kan vi. Det ser fint ud,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer om truppens tilstand:

»Vi kigger meget på det fysiske, og hvor spillerne er henne. Jeg vil sige, at der er mange flere, der er kommet lidt længere, end vi havde troet for måske et par uger siden. Dem, som er i preseason, og som har været igennem testkampe - der er spillere, som har spillet helt igennem og fået 90 minutter, så der er flere, der er kommet længere, end vi havde frygtet,« lyder det fra Kasper Hjulmand og forklarer om det faktum, at hans mandskab skal spille lørdag og igen få dage senere mod England:

»Jeg har en fornemmelse i dag, som er bedre end for 14 dage siden i forhold til, hvor mange der kan gå, og hvor mange der kan klare at spille to kampe på tre dage, men det er klart, at der vil være nogle overvejelser, alt efter hvordan ugen går, og hvor meget spillerne kan belastes.«

Landstræneren har haft godt og vel et år til at forberede lige netop denne træning, han gik ud til - uden sit holds største stjerne i Eriksen.

»Jeg er ikke nervøs, men glæder mig helt vildt. Der er intet, der er bedre end at se sådan en grøn bane. Vi har gået og skrabet i savsmulden i lang tid, så jeg glæder mig bare helt vildt. Jeg har set frem til denne dag i lang tid. Vi har været godt forberedte, men så har tingene jo forandret sig 100 gange undervejs (grundet coronaen, red.), så selv de sidste par uger har der været forskel, fordi spillerne har haft urytmiske perioder, så denne her træningsuge, vi har foran os, har været planlagt i seks måneder,« lyder det fra Danmarks nye landstræner.