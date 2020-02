Christian Eriksen fortryder ikke, at han sagde det.

»Jeg var meget ærlig. Jeg følte, at jeg skulle være ærlig. Jeg ville ikke gemme mig, som mange spillere gør. Alle er forskellige. Jeg var ærlig. Jeg ville sige det højt,« siger han.

Sådan lyder det nu fra den danske danske fodboldspiller, der efter skiftet fra Tottenham til Inter har givet sit første store interview, til BBC.

Han refererer til sin udtalelse i sommer, hvor han åbent fortalte, at han var klar til en ny udfordring. Hvilket i det seneste halve år har placeret ham i en slags 'hvornår-rejser-han'-limbo.

Christian Eriksen sammen med et andet Inter-nyindkøb, Ashley Young. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen sammen med et andet Inter-nyindkøb, Ashley Young. Foto: MIGUEL MEDINA

For han endte altså med at spillede yderligere en efterårssæson ind og ud af den engelske hold. Og det har ikke været nemt. Ikke mindst i forhold til omgivelserne rundt om klubben med et kontraktudløb til sommer.

Den 27-årige midtbanespiller kalder den sidste tid i England for 'hektisk' og tilføjer, at han blev 'det sorte får'.

»Jeg fik skylden for mange ting, for at være skurken. Jeg læste, at jeg var en dårlig person i omklædningsrummet, at siden jeg sagde, at jeg ville væk, var det ikke godt for mig at være der,« siger Christian Eriksen:

»Selv fans på gaden sagde 'tak for alt, farvel og held og lykke'. Men jeg var der stadig, Det var en smule mærkeligt, i hovedet og kroppen. Så det er godt, at jeg nu er et nyt sted og kan starte forfra.«

Christian Eriksen skrev i sidste uge en kontrakt med Inter frem til 2024. Indtil videre har han fået et indhop i en pokalkamp og en startplads i en ligakamp.

I interviewet med BBC fortæller danskeren, at der var hold i de mange rygter om interesse fra Manchester Uniteds side.

»I et par år, men det var aldrig rigtigt sandsynligt. Vi talte selvfølgelig med dem, og lyttede til, hvad der var muligt og ikke muligt. Men når alt kom til alt, ønskede jeg en ny udfordring. At være blevet i Premier League ville have været den nemme løsning,« siger Christian Eriksen, der tilføjer, at det ikke var 'noget svært valg', da først Inter bød ind.

Forude venter nu et af de helt store traditionsopgør. På søndag gælder det Milano-derbyet mellem Inter og AC Milan.