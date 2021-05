Som 29-årig prøvede Christian Eriksen endelig at vinde et af de helt store mesterskaber i europæisk fodbold - og det kan i den grad ses på lønsedlen.

Inter tog guldet i Serie A for første gang i 11 år, da det i weekenden med fire kampe tilbage blev umuligt for alle konkurrenterne at indhente førerholdet.

Nu er Milano-mandskabet sikre på at kunne bade i guldglans 23. maj, når sidste runde er spillet, og scudettoen for 19. gang skal løftes af Inter-spillerne.

Med trofæet følger også en gigantisk bonus til Christian Eriksen og holdkammeraterne, kan B.T. afsløre.

Christian Eriksen og de andre spillere i Inter bliver forgyldt. Foto: MATTEO BAZZI Vis mere Christian Eriksen og de andre spillere i Inter bliver forgyldt. Foto: MATTEO BAZZI

Ifølge oplysninger fra en kilde tæt på klubben udbetaler Inter svimlende 21 millioner euro til spillerne i bonus. Det svarer til 157,5 millioner kroner, som så skal fordeles.

Klubben har 25 registrerede førsteholdsspillere på sin hjemmeside, hvilket vil svare til 6,3 millioner kroner, hvis pengene skal fordeles ligeligt imellem dem, men hvordan fordelingen nøjagtig bliver, er uvis.

Hvis Eriksen betales for antal spillede kampe, kan han forvente en lidt mindre udbetaling end mange af kollegerne. Det blev til en svingende sæson rent spilletidsmæssigt, hvor han indtil videre har optrådt i 1.209 minutter fordelt på 23 ligekampe – svarende til lidt over 35 minutter pr. kamp i hele sæsonen.

Dog med mange spilminutter i sæsonens afgørende fase, hvor danskeren er blevet en vital spiller hos Nerazzurri.

Ikke desto mindre er der tale om flere millioner kroner til de spillere, der har fået mesterskabet hjem til Inter, så der var i hvert fald plads til at hygge sig i de ekstra fridage, spillerne fik i starten af denne uge, da mesterskabet søndag blev en realitet.

2021-mesterskabet rykker samtidig på magtbalancen i Milano, da Inter nu har vundet guldet en gang mere end bysbørnene fra AC Milan.

Jo, der er masser at fejre for Christian Eriksen og kompagni, der også endelig har fået flere måneders udeblevet løn.

Inter-træner Antonio Conte kalder da også titlen en af de største bedrifter i fodboldkarrieren.

Conte overtog rollen som træner i Inter i 2019, da det ikke kørte specielt godt for Milano-klubben, som var uden titler i en årrække.

»Denne triumf er en af de største bedrifter i min karriere. Det var ikke et let valg for mig at skifte til Inter, som på det tidspunkt ikke var vant til at vinde.«

»Inter var også den direkte rival til Juventus, min tidligere klub,« siger 51-årige Conte til klubbens hjemmeside.